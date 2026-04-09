9 de abril de 2026 - 21:00

Cierran este viernes el Paso Cristo Redentor por mal tiempo en alta montaña: desde qué hora no se podrá cruzar

La coordinación del corredor internacional anunció que el tránsito se interrumpirá debido a un pronóstico de inestabilidad que afecta la seguridad vial.

Cierran el Paso Cristo Redentor&nbsp;

Cierran el Paso Cristo Redentor 

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Las autoridades del Paso Cristo Redentor han informado que el corredor internacional, que conecta Mendoza con Chile, permanecerá cerrado de manera preventiva a partir de las 16:00 horas de este viernes 10 de abril.

Leé además

Aduana de Horcones: allí detectaron a los bolivianos con situación migratoria irregular - Gendarmería

Cayeron dos bolivianos por tráfico de migrantes en el paso Cristo Redentor: cobraban 70.000 chilenos
Paso a Chile, complejo Los Libertadores

Chile cambia su huso horario: desde cuándo y cómo afectará la atención en los pasos fronterizos

Esta medida responde a un pronóstico de inestabilidad climática en la zona de alta montaña, cuyas condiciones meteorológicas impedirían una transitabilidad segura para todo tipo de vehículos.

Como parte del protocolo de seguridad, se ha dispuesto un corte de circulación anticipado en la localidad de Uspallata, el cual se hará efectivo a las 14:00 horas (hora local) y en Guardia Vieja a las 13 horas de Chile.

Desde la coordinación del sistema integrado comunicaron que el paso se mantendrá en esta condición hasta nuevo aviso, quedando la reapertura sujeta a la mejora de las condiciones climáticas y a la evaluación de la calzada por parte de las vialidades nacionales de ambos países.

Se recomienda a los viajeros consultar los canales oficiales antes de emprender su viaje hacia alta montaña.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del jueves 9 de abril

Por Redacción
Una gata adoptó a un cachorro de puma que sobrevivió a un choque en Villa La Angostura

Conmovedor: una gata adoptó a un cachorro de puma que sobrevivió a un atropello en Villa La Angostura

Por Redacción Sociedad
Se esperan tormentas en Mendoza.

Sube la máxima este viernes en Mendoza, pero se esperan tormentas: a qué zonas afectará

Por Redacción Sociedad
Un estudio revela un dilema entre los mendocinos ante el avance de la Inteligencia Artificial 

El dilema de la Inteligencia Artificial en Mendoza: mayor productividad, pero temor al reemplazo laboral

Por Lautaro Domínguez