Cierran este viernes el Paso Cristo Redentor por mal tiempo en alta montaña: desde qué hora no se podrá cruzar

La coordinación del corredor internacional anunció que el tránsito se interrumpirá debido a un pronóstico de inestabilidad que afecta la seguridad vial.

Las autoridades del Paso Cristo Redentor han informado que el corredor internacional, que conecta Mendoza con Chile, permanecerá cerrado de manera preventiva a partir de las 16:00 horas de este viernes 10 de abril.

Esta medida responde a un pronóstico de inestabilidad climática en la zona de alta montaña, cuyas condiciones meteorológicas impedirían una transitabilidad segura para todo tipo de vehículos.

Como parte del protocolo de seguridad, se ha dispuesto un corte de circulación anticipado en la localidad de Uspallata, el cual se hará efectivo a las 14:00 horas (hora local) y en Guardia Vieja a las 13 horas de Chile.

Desde la coordinación del sistema integrado comunicaron que el paso se mantendrá en esta condición hasta nuevo aviso, quedando la reapertura sujeta a la mejora de las condiciones climáticas y a la evaluación de la calzada por parte de las vialidades nacionales de ambos países.