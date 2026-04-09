Sube la máxima este viernes en Mendoza, pero se esperan tormentas: a qué zonas afectará

Luego de varios días frescos y con nubosidad, para este viernes se anticipan tormentas hacia la noche en Mendoza. La máxima se ubicará en torno a los 26°C, mientras que en la Cordillera también se esperan precipitaciones. A continuación, el detalle del tiempo.
Cómo estará el tiempo este viernes y sábado
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica un viernes con nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, con tormentas hacia la noche. Se espera una máxima de 26°C y una mínima de 13°C, con vientos moderados del este. En la cordillera se anuncian precipitaciones.
El sábado 11 subirá la temperatura y el cielo se mantendrá con nubosidad, aunque irá disminuyendo durante el día. Indican una máxima de 27°C y una mínima de 14°C, con vientos leves del noreste. También se anuncia inestabilidad en la mañana. En la cordillera se indica un cielo parcialmente cubierto.