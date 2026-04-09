Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del jueves 9 de abril

Estos son los resultados de la Quiniela de Mendoza de hoy en todos los sorteos del día. Qué números salieron a la cabeza y el listado completo de los ganadores.
Estos son los resultados de la Quiniela de Mendoza de hoy en todos los sorteos del día. Qué números salieron a la cabeza y el listado completo de los ganadores.
Estos son los resultados de la Quiniela de Mendoza de hoy en todos los sorteos del día. Qué números salieron a la cabeza y el listado completo de los ganadores.
El Instituto Provincial de Juegos y Casinos realizó el sorteo de los extractos de sorteos de la Quiniela de Mendoza y estos fueron los resultados:
1° -6628
2° -5916
3° -4128
4° -9191
5° -4231
6° -8327
7° -4372
8° -1960
9° -9556
10° -2117
11° -4648
12° -8210
13° -1237
14° -7891
15° -3582
16° -7967
17° -9633
18° -8327
19° -0597
20° -0854
1° -4999
2° -1076
3° -6045
4° -4062
5° -1006
6° -2948
7° -7067
8° -0880
9° -3581
10° -6310
11° -0087
12° -9650
13° -2405
14° -1487
15° -1441
16° -3878
17° -5602
18° -2401
19° -4926
20° -6086
1° -
2° -
3° -
4° -
5° -
6° -
7° -
8° -
9° -
10° -
11° -
12° -
13° -
14° -
15° -
16° -
17° -
18° -
19° -
20° -
1° -
2° -
3° -
4° -
5° -
6° -
7° -
8° -
9° -
10° -
11° -
12° -
13° -
14° -
15° -
16° -
17° -
18° -
19° -
20° -
1° -
2° -
3° -
4° -
5° -
6° -
7° -
8° -
9° -
10° -
11° -
12° -
13° -
14° -
15° -
16° -
17° -
18° -
19° -
20° -
El sorteo de la Quiniela de Mendoza se realiza de lunes a sábados y hay varios sorteos por día.
Hay cinco (5) modalidades de sorteos:
Vale aclarar que cada sorteo, se realiza ante Escribano Público, desde el Salón de Sorteos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos ubicado en calle San Martín y Brasil, de la localidad de Godoy Cruz (Mendoza).
El juego de la Quiniela de Mendoza consiste en apostar una determinada cantidad de dinero a números de una, dos, tres o hasta cuatro cifras.
La Quiniela de Mendoza es un juego con una gran aceptación popular, se trata de un juego de modalidad bancado. Consiste en la realización de un sorteo de números, que van del 0000 al 9999, con una frecuencia diaria de lunes a sábado y que tiene diferentes modalidades, en función de las alternativas de bandas horarias (Matutino, Vespertino y Nocturno) en el que se utilizan globos para determinar el millar, la centena, la decena y la unidad que conforman el número, y uno restante para determinar la ubicación.
Tiene diferentes tipos de apuestas (directa, etc; admitiendo apuestas a diferentes niveles: una, dos, tres cuatro cifras, como así también redoblona) y sus valores varían de acuerdo al interés del apostador, pagándose premios de 7, 70, 500 o 3500 veces el valor de la apuesta.
A diferencia de otros juegos, no tiene un pozo acumulado. El premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de números apostados. La escala de premios se determina de la siguiente manera:
El Juego de Quiniela se implementó a partir de 1972 y el de la Lotería Combinada en el año 1985, siendo el primer juego poceado del país. En tanto que los juegos foráneos, es decir los emitidos por otras provincias, tales como el Quini-6 y Tele-Kino entraron en vigencia a partir de 1991.