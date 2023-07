Chubut: tenían que extraerle un riñón con un tumor pero le sacaron el sano

La vida de Aída Luz Suhurt, una mujer de 67 años y que reside en Chubut, cambió de forma drástica el 27 de abril de 2017, cuando asistió a la Clínica de la Ciudad de Puerto Madryn para que le realizaran una nefrectiomía –una intervención quirúrgica a través de la que se extirpa parcial o totalmente un riñón-.

Es que a la paciente debían retirarle el órgano izquierdo, sin embargo los ‘profesionales’ de dicha clínica le extirparon por error el riñón derecho. Según lo señaló Nicolás Schik, abogado de la damnificada, “A la señora Suhurt se le efectuaron dos operaciones separadas. Evidentemente la cirugía del riñón derecho fue una grave imprudencia al operar el órgano sano lo que motivó un doble acceso quirúrgico y la absurda justificación del procedimiento para enmendar el error cometido. No existía tumor renal del lado derecho, no se intentó reimplantar el órgano inmediatamente cuando los médicos advirtieron el error”.

“No se puede intervenir ambos riñones en un mismo abordaje quirúrgico todo lo cual revela vicios, deficiencias, errores, imprudencia, inobservancias y negligencias no solo en el error de diagnóstico sino también en la falta de información adecuada y suficiente a la paciente y en la consiguiente falta de consentimiento así como en el imprudente, inexplicable e innecesario quirúrgico sobre el riñón derecho y en la conducta posterior no investigativa sobre el órgano extirpado”, agregó el letrado a Red43.

Producto de la mala praxis, la mujer quedó con daños anatómicos, funcionales, estéticos y psicológicos que afectaron su capacidad laboral y le impide desarrollar todo tipo de las actividades.

Camilo, el hijo de la víctima, aseguró que “mi mamá era una persona activa, cuidaba su cabello, trabajaba todo el tiempo. Y ahora solo tiene depresión que cada vez es más grande. Además tiene negación en hacerse atender por los médicos. No confía. Es que de golpe, la persona que vos confías te tira a una camilla como a un cerdo que van a carnear y sale este resultado. Acá hubo un grave error pero también hay un pacto de silencio entre los que intervinieron para defenderse hasta las últimas consecuencias”.

“Lo que puedo decir es que entregué la vida de mi vieja a la persona que conocía creyendo que era lo más conveniente y en vez de resolver un problema generó otro más grave. ¿Sabes una cosa? El tipo -por el médico- me aseguró en un mensaje de texto: ‘Tu vieja se va a morir de cualquier cosa menos de esto’. Después de la operación le pregunté qué había pasado en el quirófano, pero no tuvo los huevos de decirme la verdad. Esto no es joda. Entregas a tu madre a una persona y te la devuelven casi en coma. Me quisieron hacer creer que durante la operación vieron un tumor en el otro riñón. Y el médico forense me dijo que es imposible que puedan verlo. Así que además te toman por pelotudo”.

Según Schick, los médicos Héctor Bresser y Martín Piana –quienes formaron parte del equipo médico que operó a la mujer- cometieron “una mala praxis médica” y son “sin lugar a dudas los máximos responsables y deberán responder por los actos propios”. En tanto, desde la clínica no hicieron declaraciones.

