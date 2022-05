Censo 2022: cómo identificar al censista para evitar ser estafado

Este miércoles 18 de mayo (feriado) se realizará el censo 2022 en todo el país, por lo que los habitantes deberán permanecer en sus hogares hasta recibir la visita de los censistas. Sin embargo, y teniendo en cuenta los hechos de inseguridad que acontecen a diario, surgen dudas en torno a cómo identificarlos.

¿Cómo reconocer al censista para no ser víctima de una estafa?

Las personas censistas tendrán:

una pechera con la imagen del censo (como el caso de la foto)

una credencial con sus datos personales (nombre, apellido y DNI)

La persona censista lleva una pechera del Indec e identificación con credencial. No es necesario que entre a casa. (Gentileza / La Voz)

¿Es necesario que el censista ingrese a mi casa?

No. Podés responder todas las preguntas o mostrar el comprobante de finalización del Censo digital desde el portero eléctrico, la puerta o la ventana de tu vivienda.

¿A qué hora va a pasar el censista por mi casa?

A partir de las 8 de la mañana, del miércoles 18 de mayo.

Censo 2022: cuándo es y cómo completarlo online - Imagen ilustrativa / Web

¿Hay que mostrarle el DNI al censista?

No. “El cuestionario censal no solicita DNI. El número de documento, junto al día y mes de nacimiento, es una pantalla temporal que se utiliza para verificar que quien va a entrar a responder el cuestionario digital es una persona humana real y no un robot, con la edad suficiente (a partir de los 14 años) para contestar en nombre de todos los miembros del hogar. La validación es requerida únicamente para el ingreso al cuestionario censal y el resguardo de su información”, explican desde el Indec.

Solamente hay que mostrarle el código alfanumérico (código único de vivienda entregado por el formulario online) o responder consultas sobre composición familiar, género, trabajo, estudios y vivienda.

¿El censista puede pedirme mi apellido?

Ni siquiera pide apellidos dado que rige el secreto estadístico: toda la información es confidencial y se brindará de forma agregada.

¿Tengo obligación de responder todas las preguntas del censo?

Sí. Las preguntas del Censo son de respuesta obligatoria. Según el artículo 17 del decreto 726/2020, “todos y todas los y las habitantes de la Nación quedan obligados y obligadas a responder la totalidad de las preguntas incluidas en el censo, haciéndose saber que quienes no suministren en término, falseen u omitan la información solicitada incurrirán en infracción y serán pasibles de multa de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 de la Ley N° 17.622″.

¿Qué pasa si no estoy en mi casa el día del censo?

Si bien miles de argentinos llenan o ya llenaron el formulario online con días y horas de anticipación, es necesario estar en casa el 18 de mayo.

Se decretó que ese día fuese feriado nacional para garantizar el funcionamiento del relevamiento. Sin embargo, no es necesario que todas las personas que sean censadas permanezcan en la vivienda, ya sea por trabajo o viaje.

Con que una persona mayor de 14 años sea capaz de responder todas las preguntas es suficiente. En caso de que no haya nadie, se puede coordinar con algún vecino la entrega del comprobante de finalización al censista en caso de que haya realizado el censo digital.

Si la persona directamente no está en la casa y no completó el cuestionario online, se contará esa vivienda como vacía.

Quienes hayan realizado el censo de manera online, deben solamente mostrar al censista el código alfanumérico emitido por correo electrónico al finalizar el formulario.

Censo 2022: qué pasa si no estoy en casa el 18 de mayo - Imagen ilustrativa / Web

¿De cuánto es la multa por no participar en el censo?

De acuerdo a la Ley 17.622, que regula este relevamiento estadístico nacional, se aplicará un castigo o pena económica sobre aquellas personas que “no suministren en término, falseen o produzcan con omisión maliciosa las informaciones necesarias para las estadísticas y los censos”.

Brindar información “falseada” tiene como sanción el pago de una multa cuyos valores mínimos y máximos el Indec actualiza semestralmente.

La última actualización de los montos estipula una multa mínima de $1.076,36 para los que no respondan o mientan en el censo, mientras que la penalidad máxima puede alcanzar los $106.799,35.