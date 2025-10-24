"Celebremos en familia": una noche solidaria que unió corazones en el Hilton Mendoza

El Hilton Mendoza volvió a ser escenario de una de las citas solidarias más esperadas del año: el evento anual “Celebremos en familia” , organizado por Casa Ronald Mendoza. Anoche, más de 400 personas y 30 instituciones se reunieron con el objetivo en común de continuar garantizando contención, alojamiento, empatía y esperanza a familias que se enfrentan a la enfermedad de un hijo.

Radiografía de los votantes de Mendoza: es la quinta provincia con más sufragantes en las elecciones 2025

Asambleas de pilotos paralizaron 60 vuelos de Aerolíneas Argentinas y se siente el impacto en Mendoza: los detalles

El relevante evento comenzó a pura emoción con la apertura musical de los Niños Cantores, quienes maravillaron con sus talentosas voces y habilitaron así una noche que pasó por muchos climas, pero donde predominó la sensibilidad y la alegría.

Luego, el quinteto de conductores conformado por Ornella Ferrara, Gabriel Canci, Majo Pérez Comalini, Lucas Castro y Gisela Campos animó la gala con un cálido acompañamiento que logró involucrar a los presentes con entusiasmo a cada dinámica de la noche.

El mago Agustín Saitta aportó un toque de humor y asombro, con una performance que sorprendió y conectó con grandes y chicos, mientras se compartían los primeros brindis y momentos de encuentro durante la cena.

Aplausos, brindis y alegría de un público que hizo de la solidaridad una fiesta.

Entre risas, aplausos y sorteos, llegó uno de los momentos más esperados: el paseo de recaudación por las mesas, encabezado por Gabriel Canci y Gisela Campos , quienes lograron con sus cautivantes personalidades incentivaron la generosidad de los aportantes. Cada gesto, cada donación, fue celebrado con emoción por los organizadores, quienes vieron reflejada una vez más la fuerza de la solidaridad mendocina.

La respuesta fue inmediata: empresas, familias, amigos y voluntarios se sumaron a una recaudación que permitirá continuar con los programas de acompañamiento de Casa Ronald.

“Gracias porque estás compartiendo una misión: que ninguna familia tenga que atravesar la enfermedad de su hijo en soledad”, se escuchó en el salón mientras las copas brindaban por una causa que trasciende generaciones.

Un cierre con arte y solidaridad

El evento concluyó con un gesto cargado de simbolismo: la entrega de una obra de la artista mendocina Julieta Puliafito, creada en vivo durante la última edición de la Wine Expo, organizada por Diario Los Andes.

La pieza —una interpretación visual de la empatía y el acompañamiento— fue donada a Casa Ronald Mendoza mediante cuyo resultado se destinó a realizar una subasta silenciosa.

El presidente de la entidad, Luis Zambonini, destacó este momento como una muestra más del espíritu colaborativo que define al evento: “Hay que personificar el dolor. Gracias a quienes acompañan, al equipo médico, al comité de trabajo, a los voluntarios y al staff con corazón enorme. Esta obra es un recordatorio de que el arte también puede sanar y acompañar”.

El cierre, entre aplausos y abrazos, dejó en claro que la solidaridad también se expresa a través del arte y la emoción compartida.

Una noche, muchas manos y un mismo corazón

El evento también contó con la participación de representantes de distintos sectores, medios y empresas que aportaron su apoyo a la causa. Entre ellos, Diario Los Andes, que acompañó la cobertura de una noche donde la empatía y la esperanza fueron protagonistas.

Las imágenes captadas durante el encuentro reflejan la calidez de los gestos y la fuerza de una comunidad que, unida, logra hacer la diferencia.

Galería social | Rostros de una noche solidaria

Con música, risas, sorteos y abrazos sinceros, “Celebremos en familia” volvió a recordarle a Mendoza que la solidaridad es una fiesta que se celebra entre todos.

CENA CASA RONALD- Foto 2 La comisión directiva de Casa Ronald compartió la emoción de ver crecer año a año esta gran familia solidaria. Celeste Laciar/Los Andes

CENA CASA RONALD- FOTO 3 Vicky Dion, Roxana Badaloniy Paola Puliafito, tres amigas que dijeron presente y renovaron su compromiso con la causa. Celeste Laciar/Los Andes

CENA CASA RONALD- FOTO 4 Elizabeth Carrión junto a Marianela Ablin, responsable de Operaciones para Argentina, celebraron la fuerza de una red que trasciende fronteras. Celeste Laciar/ Los Andes

CENA CASA RONALD- FOTO 5 El staff de la Municipalidad de San Rafael y Adulto XXI, símbolo del trabajo conjunto entre instituciones y comunidad. Celeste Laciar/ Los Andes

CENA CASA RONALD- Foto 6 Desde CoqSalud demostraron que el compromiso social también se ejerce desde el ámbito privado Celeste Laciar/ Los Andes

CENA CASA RONALD- Foto 8 Flavio Kristich y su equipo, fieles colaboradores, compartieron la emoción de volver a estar presentes. Celeste Laciar/ Los Andes

CENA CASA RONALD- Foto 9 El staff de Fénix y Zummy, acompañando con la energía de siempre. Celeste Laciar/ Los Andes

CENA CASA RONALD- Foto 10 Hernán Oueyt y Juan Pablo Candisano, un ejemplo de compromiso profesional y humano. Celeste Laciar/ Los Andes

CENA CASA RONALD- Foto 11 Jimena Politino, Maximiliano Ávalos, Romina Piva, Axel Maldonado, Rodolfo Benítez y Ailín Videla. Celeste Laciar/ Los Andes

CENA CASA RONALD- Foto 12 Lucas Castro, Gabriel Canci, Majo Pérez Comalini y Luis Zambonini, súper entusiasmados con la convocatoria. Celeste Laciar/ Los Andes

CENA CASA RONALD- Foto 13 La periodista Noelia Nieto, presente en una noche donde la empatía y la comunicación se unieron por una misma causa. Celeste Laciar/Los Andes

CENA CASA RONALD- Foto 14 Vicky Dion, Roxana Badaloni y Paola Puliafito, tres referentes de la comunicación mendocina que acompañaron con su compromiso y alegría. Celeste Laciar/Los Andes

CENA CASA RONALD- Foto 15 El equipo de voluntarios de Casa Ronald Mendoza, ejemplo de compromiso y dedicación en una misión que une a toda la comunidad. Celeste Laciar/Los Andes

CENA CASA RONALD- Foto 16 El intendente Marcos Calvente junto al staff de la Municipalidad de Guaymallén, acompañando con compromiso institucional el espíritu solidario del evento. Celeste Laciar/Los Andes

CENA CASA RONALD- Foto 17 Los conductores Gabriel Canci y Ornella Ferrara, anfitriones de una gala cargada de emoción, participación y alegría compartida. Celeste Laciar/Los Andes

CENA CASA RONALD- Foto 18 (2) La mesa de Diario Los Andes, presente en una noche que celebra los valores de comunidad, solidaridad y acompañamiento. Celeste Laciar/Los Andes

CENA CASA RONALD- Foto 19 El mago Agustina Saitta, que desarrolló una excelente performance en uno de los momentos del evento. Celeste Laciar/Los Andes

CENA CASA RONALD- Foto 21 El Grupo Goldstein, una vez más comprometido con la misión de Casa Ronald y el trabajo colaborativo en favor de las familias. Celeste Laciar/Los Andes