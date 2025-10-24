24 de octubre de 2025 - 20:45

Emiten alerta por tormentas, granizo y viento sur en Mendoza: el pronóstico para este sábado

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada inestable y poco cambio de la temperatura. Cuándo ingresa el frente frío.

Pronóstico en Mendoza

Pronóstico en Mendoza

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Para este sábado 25 de octubre, está pronosticada una jornada nublada con poco cambio de la temperatura y con alerta por tormentas, granizo y viento sur en Mendoza.

Leé además

Foto archivo | Los Andes

Alertan hoy por tormentas con granizo y hasta Zonda: las zonas afectadas

Por Redacción Sociedad
Se esperan tormentas aisladas y calor en Mendoza. Foto: Archivo / Los Andes

Alerta por Zonda y tormentas: a qué zonas alcanza hoy

Por Redacción Sociedad

Luego de un viernes nublado y fresco, para este sábado se espera una jornada similar con la presencia de vientos del sector sur. El pronóstico del tiempo indica una máxima de 23°C y una mínima de 12°C.

Alerta de Defensa Civil
Alerta de Defensa Civil

Alerta de Defensa Civil

Defensa Civil emitió una alerta amarilla por viento sur a partir de esta noche y la madrugada del sábado, sobre todo en el sector este de la provincia. Además, persiste la probabilidad de tormentas y “no se descarta la caída de granizo”.

Mientras que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento que afectará a la zona este de la provincia. “El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”.

Alerta por viento
Alerta por viento

Alerta por viento

Pronóstico extendido en Mendoza

Para el domingo de elecciones está prevista una jornada algo nublada con ascenso de la temperatura. La máxima será de 28°C y la mínima de 12°C.

De cara al lunes se espera una jornada nublada e ingresará un frente frío, por lo que reducirá considerablemente la temperatura. La máxima será de 21°C y la mínima de 11°C.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura en Mendoza.

Pronóstico en Mendoza: la temperatura máxima para los próximos días promedia los 30°C

Por Redacción Sociedad
Ingreso los colegios de la UNCuyo:  hay 1.100 vacantes para alrededor de 3.500 aspirantes que tienen cada año. 

Colegios de la UNCuyo: los cambios en el ingreso de este año y cuáles se mantendrían para 2026

Por Verónica De Vita
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes.

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del viernes 24 de octubre

Por Redacción Sociedad
La comisión directiva de Casa Ronald compartió la emoción de ver crecer año a año esta gran familia solidaria.

"Celebremos en familia": una noche solidaria que unió corazones en el Hilton Mendoza

Por Celeste Laciar