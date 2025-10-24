Emiten alerta por tormentas, granizo y viento sur en Mendoza: el pronóstico para este sábado

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada inestable y poco cambio de la temperatura. Cuándo ingresa el frente frío.

Para este sábado 25 de octubre, está pronosticada una jornada nublada con poco cambio de la temperatura y con alerta por tormentas, granizo y viento sur en Mendoza.

Luego de un viernes nublado y fresco, para este sábado se espera una jornada similar con la presencia de vientos del sector sur. El pronóstico del tiempo indica una máxima de 23°C y una mínima de 12°C.

Alerta de Defensa Civil Alerta de Defensa Civil Defensa Civil emitió una alerta amarilla por viento sur a partir de esta noche y la madrugada del sábado, sobre todo en el sector este de la provincia. Además, persiste la probabilidad de tormentas y “no se descarta la caída de granizo”.

Mientras que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento que afectará a la zona este de la provincia. “El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”.

Alerta por viento Alerta por viento Pronóstico extendido en Mendoza Para el domingo de elecciones está prevista una jornada algo nublada con ascenso de la temperatura. La máxima será de 28°C y la mínima de 12°C.