Emiten alerta por tormentas, granizo y viento sur en Mendoza: el pronóstico para este sábado

Para este sábado 25 de octubre, está pronosticada una jornada nublada con poco cambio de la temperatura y con alerta por tormentas, granizo y viento sur en Mendoza.
El pronóstico del tiempo anticipa una jornada inestable y poco cambio de la temperatura. Cuándo ingresa el frente frío.
Luego de un viernes nublado y fresco, para este sábado se espera una jornada similar con la presencia de vientos del sector sur. El pronóstico del tiempo indica una máxima de 23°C y una mínima de 12°C.
Defensa Civil emitió una alerta amarilla por viento sur a partir de esta noche y la madrugada del sábado, sobre todo en el sector este de la provincia. Además, persiste la probabilidad de tormentas y “no se descarta la caída de granizo”.
Mientras que el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento que afectará a la zona este de la provincia. “El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 40 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h”.
Para el domingo de elecciones está prevista una jornada algo nublada con ascenso de la temperatura. La máxima será de 28°C y la mínima de 12°C.
De cara al lunes se espera una jornada nublada e ingresará un frente frío, por lo que reducirá considerablemente la temperatura. La máxima será de 21°C y la mínima de 11°C.