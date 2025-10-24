Asambleas de pilotos paralizaron 60 vuelos de Aerolíneas Argentinas y se siente el impacto en Mendoza: los detalles

Cerca de 60 vuelos de Aerolíneas Argentinas resultaron afectados esta mañana por la medida de fuerza impulsada por los pilotos nucleados en la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) , quienes realizaron “asambleas informativas” entre las 6 y las 10 en reclamo de mejoras salariales y laborales.

Más de 60 vuelos de Aerolíneas Argentinas afectados por "culpa de una asamblea" del gremio de pilotos

Durante esas cuatro horas no hubo despegues desde el Aeroparque Jorge Newbery , lo que provocó un efecto en cadena que impactó tanto en los vuelos de salida como en los regresos programados, generando demoras que se extenderán durante toda la jornada .

Esta situación no excluyó a Mendoza y se registran alrededor de 6 vuelos demorados como "efecto dominó" de la medida en Buenos Aires.

Desde Aeropuertos 2000 informaron que por el momento hay dos 5 vuelos demorados de Aerolíneas Argetinas (AR 1407, AR, 1405, AR 1413, AR 1423) otros cuatro de JetSmart (WJ 3073, WJ 3075, WJ 3077, WJ 3083)

Para recibir novdades de tu vuelo en tiempo real, además de los avisos de las aerolineas, hay un WhatsAPP disponible

Aerolíneas Argentinas había advertido el jueves que “cerca de 60 vuelos programados entre las 6:00 y las 10:00 podrían registrar demoras como consecuencia de una nueva medida de fuerza dispuesta por el gremio de pilotos, lo que afectaría los planes de viaje de más de 7.000 pasajeros”.

En un comunicado, la compañía lamentó “esta situación que genera perjuicios directos sobre los pasajeros, en un momento en que Aerolíneas atraviesa una etapa de consolidación luego de haber dejado atrás más de quince años de pérdidas operativas y dependencia de aportes del Estado”.

“El proceso que permitió alcanzar niveles de eficiencia y sustentabilidad inéditos en la última década requiere del compromiso de todos los sectores de la empresa. Medidas como estas no aportan a la solución de los desafíos estructurales del sector y dañan la confianza de los pasajeros, que es el principal capital de la compañía”, agregaron.

Desde APLA, en tanto, justificaron la protesta señalando que “hasta el momento, Aerolíneas Argentinas continúa sin ofrecer respuestas a los reclamos que hemos presentado en relación con salarios, ascensos, dotación y el cumplimiento de nuestro Convenio Colectivo de Trabajo (CCT)”.

Cómo consultar el estado de mi vuelo por el paro del 24 de octubre