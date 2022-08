Carlos, un vendedor ambulante de 51 años, se recibió de abogado: se levantaba a las 4:30 para estudiar

El esfuerzo y sacrificio dieron sus frutos. Carlos Correa se recibió de abogado a los 51 años.

El hombre vive con sus dos hijos en Rosario de la Frontera, provincia de Salta. Mientras vendía cartones de bingo en la esquina de 20 de febrero y Figueroa Alcorta estudió abogacía con una computadora que le habían prestado.

Su sueño de convertirse abogado se vio truncado varias veces. En el 2000 cursaba la carrera en Tucumán, pero tuvo que abandonar porque no conseguía trabajo y volvió a Salta para ayudar a su papá en el negocio.

Después nacieron sus hijos y ese anhelo se vio postergado. Sin embargo, sabía que en algún momento se iba a hacer realidad.

Carlos Correa

Volver a creer y no bajar los bazos

Para poder estudiar, Carlos se levantaba a las 4:30 de la madrugada y aprovechaba el silencio de su casa mientras sus hijos dormían. Luego los despertaba, los llevaba al colegio y él salía a trabajar.

Las clases las tomaba de manera virtual a través del teléfono, hasta que un amigo le prestó una computadora.

“Le tengo que dar un gracias enorme a mi amigo porque la computadora que me dio me ayudó muchísimo en el estudio. En el último examen me saqué un 5, no es una muy buena nota, pero me alcanzó para recibirme con un promedio de 6″, contó orgulloso.