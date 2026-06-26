Campaña viral de una enfermera por un paciente del Hospital El Carmen: necesita 20 dadores de sangre por día para sobrevivir

Una enfermera lanzó una campaña solidaria a través de sus redes sociales para reunir donantes de sangre destinados a un paciente internado en el Hospital El Carmen . La convocatoria apunta a conseguir 20 donantes por día , de cualquier grupo y factor sanguíneo .

Falla en un crematorio provocó la acumulación de casi 200 cuerpos y activaron un plan de contingencia

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del viernes 26 de junio

La impulsora de la iniciativa es Amanda Belarde , quien publicó un video en su cuenta de Instagram explicando la situación clínica del paciente y la urgencia del tratamiento.

Según explicó, el paciente fue diagnosticado con púrpura trombocitopénica trombótica (PTT) , una patología poco frecuente pero potencialmente mortal, por lo que requiere un tratamiento que demanda una importante cantidad de sangre.

"El que se pueda acercar a donar se lo agradecería porque si no se hace el tratamiento a tiempo puede ser mortal. Esta persona necesita de nuestra ayuda. Necesitamos veinte donantes por día", expresó.

Además, señaló que la situación es crítica: "Espero que esto sirva, porque realmente estamos necesitando ya que el banco de sangre no nos da", agregó.

¿Dónde se puede donar?

Las personas interesadas en colaborar pueden acercarse a los servicios de hemoterapia del Hospital del Carmen o del Hospital Fleming.

Hospital del Carmen

Lunes a viernes: de 8 a 13 y de 14 a 18.

Sábados: de 8 a 12.

Hospital Fleming

Lunes a viernes: de 8 a 13.

Servicio de Hemoterapia, segundo piso.

Qué es la púrpura trombocitopénica trombótica

La púrpura trombocitopénica trombótica (PTT) es una enfermedad poco frecuente pero potencialmente mortal. Se produce cuando se forman pequeños coágulos de sangre en los vasos sanguíneos, lo que genera una caída abrupta de las plaquetas y la destrucción de glóbulos rojos.

Esta alteración puede bloquear el flujo sanguíneo hacia órganos vitales como el cerebro, el corazón y los riñones, por lo que requiere tratamiento urgente y, en muchos casos, transfusiones y procedimientos especializados.

Los requisitos para donar sangre

Las autoridades sanitarias recordaron que para donar sangre es necesario:

Tener entre 18 y 65 años.

Pesar más de 50 kilos.

No padecer enfermedades transmisibles por sangre.

No haberse realizado tatuajes o perforaciones durante el último año.

No consumir drogas endovenosas.

Al momento de la donación: