26 de junio de 2026 - 10:51

Campaña viral de una enfermera por un paciente del Hospital El Carmen: necesita 20 dadores de sangre por día para sobrevivir

La convocatoria fue impulsada por una enfermera a través de redes sociales para ayudar a una persona que padece púrpura trombocitopénica trombótica.

Piden 20 donantes de sangre por día para un paciente internado en el Hospital El Carmen.

Piden 20 donantes de sangre por día para un paciente internado en el Hospital El Carmen.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Una enfermera lanzó una campaña solidaria a través de sus redes sociales para reunir donantes de sangre destinados a un paciente internado en el Hospital El Carmen. La convocatoria apunta a conseguir 20 donantes por día, de cualquier grupo y factor sanguíneo.

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La impulsora de la iniciativa es Amanda Belarde, quien publicó un video en su cuenta de Instagram explicando la situación clínica del paciente y la urgencia del tratamiento.

Según explicó, el paciente fue diagnosticado con púrpura trombocitopénica trombótica (PTT), una patología poco frecuente pero potencialmente mortal, por lo que requiere un tratamiento que demanda una importante cantidad de sangre.

"El que se pueda acercar a donar se lo agradecería porque si no se hace el tratamiento a tiempo puede ser mortal. Esta persona necesita de nuestra ayuda. Necesitamos veinte donantes por día", expresó.

¿Dónde se puede donar?

Las personas interesadas en colaborar pueden acercarse a los servicios de hemoterapia del Hospital del Carmen o del Hospital Fleming.

Hospital del Carmen

  • Lunes a viernes: de 8 a 13 y de 14 a 18.
  • Sábados: de 8 a 12.

Hospital Fleming

  • Lunes a viernes: de 8 a 13.
  • Servicio de Hemoterapia, segundo piso.

Qué es la púrpura trombocitopénica trombótica

La púrpura trombocitopénica trombótica (PTT) es una enfermedad poco frecuente pero potencialmente mortal. Se produce cuando se forman pequeños coágulos de sangre en los vasos sanguíneos, lo que genera una caída abrupta de las plaquetas y la destrucción de glóbulos rojos.

Esta alteración puede bloquear el flujo sanguíneo hacia órganos vitales como el cerebro, el corazón y los riñones, por lo que requiere tratamiento urgente y, en muchos casos, transfusiones y procedimientos especializados.

Los requisitos para donar sangre

Las autoridades sanitarias recordaron que para donar sangre es necesario:

  • Tener entre 18 y 65 años.
  • Pesar más de 50 kilos.
  • No padecer enfermedades transmisibles por sangre.
  • No haberse realizado tatuajes o perforaciones durante el último año.
  • No consumir drogas endovenosas.

Al momento de la donación:

  • No es necesario concurrir en ayunas.
  • Tomar abundante líquido previamente (evitando grasas y lácteos).
  • Llevar ropa cómoda y fácil de arremangar.
  • Presentar el DNI.
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