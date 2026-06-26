Falla en un crematorio provocó la acumulación de casi 200 cuerpos y activaron un plan de contingencia

Una falla técnica en el crematorio de la provincia de Santa Fe provocó la acumulación de cerca de 200 cuerpos en el Cementerio Municipal y obligó a las autoridades a implementar un plan de contingencia para trasladar los féretros a otras localidades.

El inconveniente, que se arrastra desde mayo, generó preocupación entre vecinos por un posible riesgo sanitario y ambiental, lo que derivó en reclamos y pedidos de explicaciones por parte de las autoridades.

La directora ejecutiva del Cementerio Municipal, Luz Balbastro, brindó una conferencia de prensa en la que explicó el origen del problema y las medidas adoptadas para normalizar la situación.

Según detalló la funcionaria, durante una inspección realizada por Litoral Gas en mayo se detectó una falla en la válvula de seguridad que alimenta la planta de los hornos crematorios. A raíz de ese desperfecto fue necesario detener el funcionamiento de los equipos.

"Intentamos reparar la válvula existente y, paralelamente, iniciamos la compra de una nueva pieza fabricada por la única empresa que la produce en la Argentina. Sin embargo, una vez instalada, tampoco funcionó correctamente", explicó Balbastro.

Traslados a otras ciudades

Mientras continúan las tareas de reparación, el municipio puso en marcha un plan de contingencia que consiste en trasladar los cuerpos a crematorios ubicados en Rafaela, Coronda y San Carlos Centro.

La directora confirmó que al momento de la conferencia existían 137 servicios pendientes, aunque estimó que el número total de féretros acumulados alcanzó los 200.

Balbastro también cuestionó el tratamiento político del caso y expresó: "Hacer política con la muerte y con los números no es lo que nos ocupa ni lo que nos preocupa. Nos preocupa cada una de las familias que atraviesan un momento de dolor".

En las últimas horas, las autoridades informaron que uno de los hornos crematorios ya volvió a funcionar, mientras continúan las tareas para reparar los otros tres equipos.

Hasta que el servicio pueda normalizarse por completo, seguirá vigente el plan de contingencia con traslados a otras ciudades y la reprogramación de los turnos de cremación.