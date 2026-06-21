21 de junio de 2026 - 21:55

Investigan un presunto femicidio seguido de suicidio en Santa Fe

La investigación avanza con peritajes, relevamiento de cámaras y toma de testimonios, mientras un niño de 5 años permanece bajo resguardo judicial.

Buscan esclarecer la muerte de una pareja hallada con heridas de arma de fuego en Santa Fe.

Buscan esclarecer la muerte de una pareja hallada con heridas de arma de fuego en Santa Fe.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Justicia de Santa Fe investiga la muerte de una mujer y un hombre encontrados sin vida dentro de una vivienda ubicada en el extremo norte de la capital provincial. La principal hipótesis apunta a un presunto femicidio seguido de suicidio, aunque los investigadores aguardan los resultados de las pericias para confirmar la mecánica del hecho.

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El episodio se registró durante la madrugada del domingo en una casa situada sobre calle Venezuela al 10.500. Según relataron vecinos de la zona, antes del hallazgo se escucharon fuertes discusiones y posteriormente varias detonaciones de arma de fuego.

Hallazgo de los cuerpos y primeras actuaciones

Tras recibir el aviso de residentes del barrio, efectivos policiales llegaron al lugar y encontraron a un hombre y una mujer tendidos en el interior de la vivienda, ambos con heridas de arma de fuego en la cabeza.

Junto al cuerpo del hombre fue hallada una pistola, que quedó secuestrada para la realización de los peritajes correspondientes. Personal del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) confirmó posteriormente el fallecimiento de ambas personas.

Los primeros informes incorporados a la investigación indicaron además que el inmueble presentaba signos de desorden.

Investigan un posible femicidio seguido de suicidio en Santa Fe
El hecho ocurrió en un pasillo ubicado sobre calle Venezuela al 10.400, donde hay varias viviendas de alquiler.

El hecho ocurrió en un pasillo ubicado sobre calle Venezuela al 10.400, donde hay varias viviendas de alquiler.

Uno de los elementos que analiza la causa es el relato aportado por una vecina, quien manifestó ante los agentes que un menor le habría contado que su madre había sido herida por su padre. Las víctimas fueron identificadas como Y. A. M., de 29 años, y J. V., cuya edad no había trascendido oficialmente al cierre de esta información.

Los investigadores también trabajan sobre la situación del hijo de la pareja, un niño de 5 años que, según trascendió, habría alertado a un vecino luego de lo ocurrido.

Peritajes, cámaras y testimonios

La causa quedó a cargo del fiscal de Homicidios de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó la intervención de la Brigada de Femicidios. Entre las medidas dispuestas figuran la preservación y asistencia del menor, la toma de declaraciones testimoniales, el secuestro de registros de videovigilancia y la realización de pericias criminalísticas para reconstruir la secuencia de los hechos.

Asimismo, los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial, donde se practicarán las autopsias que permitirán establecer con precisión las causas de las muertes.

La situación del niño

Por disposición judicial, el menor quedó bajo resguardo mientras continúa la investigación. Su situación constituye uno de los aspectos más sensibles del expediente, ya que los investigadores intentan determinar qué información puede aportar para esclarecer lo ocurrido dentro de la vivienda durante la madrugada del domingo.

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