Macabro giro en el caso que conmociona al país: encontraron muertos a un padre y a sus dos hijos de 4 y 10 años

Un hombre y sus dos hijos murieron en la localidad santafesina de General Lagos y la investigación tomó un giro en las últimas horas. En principio se informó que las tres vícitmas habían fallecido por inhalación de monóxido de carbono , sin embargo los especialestas comenzaron a trabajar sobre la hipótesis de un presunto doble homicidio seguido de suicidio .

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El hecho fue descubierto el domingo al mediodía en una vivienda ubicada sobre calle España al 900, en esa localidad situada al sur de Rosario.

La alerta se activó luego de que la madre de los dos menores denunciara que no lograba comunicarse con el padre de los niños . Según trascendió, entre ambos existían antecedentes de violencia y sobre el hombre pesaba una restricción de acercamiento vigente hacia la mujer.

Ante la falta de respuesta y luego de constatar que los teléfonos celulares se encontraban en el domicilio, personal policial se dirigió al lugar acompañado por un hermano del hombre. Tras ingresar por una medianera y abrir la puerta de la vivienda, encontraron sin vida a las tres personas .

Las víctimas fueron identificadas como Giulia, de 4 años, Gianluca, de 10, y su padre .

Según las primeras pericias, los tres fallecieron por inhalación de monóxido de carbono. Sin embargo, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) comenzó a analizar evidencias que apuntan a que la intoxicación habría sido provocada de manera deliberada.

Investigan la muerte de un hombre y sus dos hijos como un posible doble homicidio seguido de suicidio El hombre habría provocado la intoxicación de forma deliberada. Rosario 3

"Fue todo preparado. Había montado una escena para generar la intoxicación", afirmó Darío Chávez, director provincial de Investigación Criminal Zona Sur del Ministerio de Seguridad, en declaraciones a Cadena 3.

Qué encontraron en la vivienda

Según explicó el funcionario, en el interior de la vivienda fueron hallados braseros, dispositivos para medir monóxido de carbono y ventanas que habían sido trabadas para impedir la ventilación del ambiente.

Además, los investigadores encontraron tres cartas cerradas e idénticas sobre una mesa. Los documentos fueron secuestrados y hasta el momento no trascendió cuál era su contenido.

Chávez confirmó también que la restricción judicial vigente alcanzaba únicamente a la madre de los menores y no impedía el contacto del hombre con sus hijos.

Tras conocer la noticia, la mujer debió ser trasladada a un centro de salud debido al impacto que le provocó el hallazgo. De acuerdo con fuentes vinculadas a la investigación, el hombre había manifestado en ocasiones anteriores intenciones de quitarse la vida.

Por la muerte de los niños, el presidente comunal Esteban Ferri decretó tres días de duelo y expresó el acompañamiento de las autoridades locales a los familiares y allegados de las víctimas.