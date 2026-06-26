26 de junio de 2026 - 11:25

Quién es Nacho Levy, el periodista de La Garganta Poderosa acusado de violencia de género

En una publicación viral, la psicóloga Cecilia Ce describió los mecanismos de acoso que habría experimentado en su relación con el líder del movimiento villero.

El periodista Nacho Levy, referente de La Garganta Poderosa

El periodista Nacho Levy, referente de La Garganta Poderosa

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Revista La Garganta Poderosa

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Asociación Prensa Santa Fe
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Levy ganó relevancia nacional por su trabajo territorial y por la revista La Garganta Poderosa, un proyecto editorial que logró instalar en la agenda pública temas vinculados a los derechos humanos, el acceso a la vivienda y la violencia institucional en los barrios populares. De hecho, durante más de 20 años, Levy se transformó en el vocero más reconocido del movimiento.

cecilia ce y nacho levy
Cecilia Ce y Nacho Levy

Cecilia Ce y Nacho Levy

A lo largo de su trayectoria, Levy construyó una relación de cercanía con dirigentes del kirchnerismo y mantuvo diálogo con los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández.

Revista La Garganta Poderosa
Revista La Garganta Poderosa

Revista La Garganta Poderosa

Su exposición política aumentó durante la última gestión del Frente de Todos, cuando participó de distintos actos y actividades oficiales vinculadas a organizaciones sociales.

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Uno de los episodios más recordados ocurrió durante un discurso de Alberto Fernández, en junio de 2022. Al mencionar a la revista de la organización, el entonces presidente cometió un furcio y habló de "La Garganta Profunda" en lugar de La Garganta Poderosa, una confusión que rápidamente se viralizó y dio origen a numerosos memes en las redes sociales.

El testimonio de Cecilia Ce contra Nacho Levy: "Pelea para que seas vos la loca"

En los últimos días, el nombre de Nacho Levy ocupó el centro de la escena pública por un motivo ajeno a su actividad periodística y social.

La psicóloga y sexóloga Cecilia Ce, con quien mantenía una relación sentimental hasta hace pocas semanas, publicó en sus redes sociales una serie de reflexiones sobre situaciones de control, manipulación y violencia psicológica. Aunque en ningún momento mencionó de manera explícita al dirigente social, distintos usuarios interpretaron que los mensajes hacían referencia a él.

"No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir, desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca. Es metódico y persistente. Por suerte, pude salir", escribió la especialista en una de las publicaciones que rápidamente se viralizaron.

Cecilia Ce y Nacho Levy
Cecilia Ce y Nacho Levy.

Cecilia Ce y Nacho Levy.

Tras la difusión de esos posteos, otras mujeres también comenzaron a compartir públicamente relatos y experiencias vinculadas a Levy, lo que amplificó la repercusión del caso en redes sociales.

Antes de su relación con Cecilia Ce, Levy había mantenido durante tres años un noviazgo con la actriz y cantante Gloria Carrá. La pareja confirmó su separación a fines de 2023 y, según trascendió en ese momento, el vínculo terminó en buenos términos.

De todos modos, Carrá se solidarizó con Cecilia Ce y reveló otra parte de la historia: "“Ante los mensajes que estoy recibiendo quiero decir lo siguiente: me solidarizo con todas las mujeres que atravesamos situaciones de violencia. Frente a los hechos de público conocimiento les cuento que desde el primer momento me comuniqué en forma privada para brindar mi acompañamiento. Hoy elijo no hacerlo públicamente. Es la manera que encuentro de cuidarme".

nacho levy y gloria carrá
La actriz Gloria Carr&aacute; fue pareja de Nacho Levy, antes que Cecilia Ce

La actriz Gloria Carrá fue pareja de Nacho Levy, antes que Cecilia Ce

En medio de la polémica actual, la periodista de Futurock Julia Mengolini también se refirió al tema, aunque evitó emitir un juicio sobre las acusaciones mientras espera un pronunciamiento institucional.

"Tengan un poco de paciencia, sabemos que hay mucha ansiedad por escuchar que acá haya algún pronunciamiento al respecto. Detrás de Nacho Levy hay una organización social muy importante que es La Garganta Poderosa. Lo que estamos esperando es algún pronunciamiento, sobre todo, de las mujeres de La Garganta Poderosa", expresó.

Además, la periodista K agregó: "A nadie le importa ya el destino de Nacho Levy. Lo que importa ahora es la preservación de una organización social que tiene un trabajo impecable y muy valioso. No lo vamos a encubrir. Si aparecen más testimonios de otras mujeres también lo vamos a contar".

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