"Cambiá la Red": la iniciativa para hacer que los adolescentes vuelvan a los clubes

En una sociedad donde las pantallas han ganado un lugar central en la vida cotidiana y muchas relaciones se trasladan al plano de la virtualidad, el Club Sportivo El Porvenir de San Rafael impulsa una iniciativa para reflexionar sobre el uso excesivo de redes sociales por parte de los adolescentes . A través de la campaña “Cambiá la Red” , la institución busca incentivar el deporte, el encuentro presencial y los vínculos reales.

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La propuesta se enmarca en una tendencia global que promueve repensar la hiperconectividad y recuperar espacios de interacción cara a cara. Bajo el lema “Menos Pantalla, Más Club” , la campaña utiliza un juego de palabras con el doble significado de “red”, invitando a los adolescentes a pasar de la red digital a la red del club, entendida como la red de vínculos deportivos, comunitarios y de pertenencia.

La iniciativa surgió a partir de una preocupación que los dirigentes y formadores del club comenzaron a notar en los últimos años: el creciente tiempo que los jóvenes pasan frente a las pantallas. “La idea surge a partir de una preocupación que venimos observando hace tiempo: el crecimiento del tiempo que los chicos pasan frente a las pantallas y la presión social que generan las redes. Desde el club quisimos usar la red del arco como símbolo deportivo y proponer una alternativa positiva que fortalezca los vínculos reales en comunidad” , explicaron desde la institución.

La campaña propone, justamente, “cambiar la red social por la red real, la del club” , entendida como un espacio de encuentro, deporte y pertenencia. Por eso, fue lanzada al comienzo del año deportivo para poder planificar acciones junto a las familias y los profesores. “Los padres y los entrenadores son pilares fundamentales en la formación de los chicos”, remarcaron.

Entre las problemáticas que motivaron la iniciativa, los responsables del club advierten el aumento del sedentarismo y el aislamiento social entre adolescentes . “Notamos que cada vez más chicos pasan muchas horas frente al celular, lo que genera menos interacción cara a cara y menos actividad física ”, señalaron. Según estadísticas oficiales citadas por el club, 34% de los menores utiliza el celular más de seis horas por día, con mayor concentración entre los 13 y los 17 años .

Los clubes deportivos aparecen como espacios clave para ofrecer alternativas de socialización y bienestar. “No necesariamente hay menos jóvenes en los clubes, pero sí compiten con muchas distracciones digitales. Hoy las redes sociales ocupan gran parte del tiempo libre de los adolescentes, por eso creemos que los clubes tienen que redoblar esfuerzos para atraerlos y ofrecer espacios donde puedan encontrarse, hacer deporte y construir vínculos reales.”, sostienen.

El deporte como alternativa

Así, el deporte se presenta como una alternativa concreta frente al aislamiento digital. “En un entrenamiento o en un vestuario se generan experiencias que las redes sociales no pueden reemplazar: el trabajo en equipo, la superación personal, la amistad y el sentido de pertenencia”, explicaron.

GRÁFICA 4 Los clubes funcionan como redes de contención y compañerismo. Gentileza

Para los formadores del club, además, el deporte permite transmitir valores que se construyen en la convivencia diaria. “En el club se aprenden valores fundamentales como el respeto, el compañerismo, la vida saludable, la unión entre compañeros y el apoyo entre pares con distintas personalidades”, destacaron.

A través de la campaña, la institución busca generar cambios concretos en los hábitos de los jóvenes. “Nos gustaría ver mayor conciencia sobre el uso de las redes sociales, más participación en actividades deportivas y una mejor convivencia entre los chicos”, señalaron. También aspiran a fortalecer el vínculo entre familia, club y comunidad como parte del desarrollo integral de los adolescentes.

Qué actividades que están previstas

La campaña incluye distintas acciones dentro y fuera del club. Entre ellas se encuentran charlas sobre ciberseguridad y uso responsable de redes sociales con especialistas en tecnología y educación digital, encuentros con padres para conversar sobre hábitos digitales y el acompañamiento a los adolescentes, y propuestas lúdicas para los jóvenes.

Una de las iniciativas será la realización de “video desafíos”, en los que los chicos podrán grabar y compartir actividades deportivas breves en redes sociales. El objetivo es demostrar que la tecnología también puede utilizarse para promover el movimiento, el deporte y los encuentros reales.

Los jugadores recibirán pulseras simbólicas con el mensaje de la campaña como recordatorio de elegir más tiempo de deporte, amigos y actividades presenciales por sobre el exceso de pantalla. También se organizará una jornada especial llamada “Traé un amigo de verdad”, en la que cada jugador podrá invitar a un amigo que no forme parte del club para participar de una práctica o actividad deportiva.

Un llamado a la reflexión y a la acción

Con “Cambiá la Red”, El Porvenir aspira a instalar el debate más allá de la provincia de Mendoza y convocar a familias, docentes y educadores de todo el país a reflexionar sobre la importancia de equilibrar el mundo digital con hábitos saludables que incluyan actividad física, vida en comunidad y encuentros presenciales.

“La idea es que no sea solo una campaña interna del club, sino una invitación a toda la comunidad a reflexionar sobre cómo equilibrar el mundo digital con los vínculos reales, el deporte y la vida saludable”, concluyen desde la institución.