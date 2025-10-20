20 de octubre de 2025 - 20:28

Calor intenso durante el día y tormentas por la noche: así estará el tiempo este martes en Mendoza

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 16°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles rige alerta amarilla por tormentas.

Se esperan tormentas para este martes en Mendoza.

Se esperan tormentas para este martes en Mendoza.

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Los días primaverales llegaron para instalarse en Mendoza. Días agradables y noches frescas "climatizan" las jornadas de la actual temporada. Sin embargo, la amenaza de tormentas puede romper con la rutina. Así lo indica una alerta emitida para el miércoles en casi todo el territorio mendocino.

Leé además

Asad vuelve a Mendoza para intentar revertir la pésima campaña que está realizando el Expreso en el Clausura. 

Omar Asad habló tras su vuelta a Mendoza para dirigir a Godoy Cruz

Por Juan Azor
Globant confirmó el recorte de 3% de su personal.

Mendoza, en alerta por una estafa viral que usa el nombre de empresa unicornio: cómo opera

Por Redacción Sociedad

Temperatura para este martes

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “nubosidad varibale” este martes 21 de octubre con poco cambio de la temperatura. La máxima se mantiene en los 31°C, mientras que la mínima será de 16°C, con vientos moderados del sector sur. Poco nuboso en la cordillera.

Además, se indica la probabilidad de tormentas aisladas durante la noche. Esto anticipa la alerta amarilla por tormentas en casi todo el territorio mendocino. Por otro lado, en el sur de la provincia -en este caso Malargüe- se espera viento Zonda.

Miércoles: alerta amarilla

El miércoles 22 de octubre la temperatura tendrá un descenso de la temperatura, y se mantendrá de esa manera durante toda la jornada. Se espera una máxima de 29°C y una mínima de 14°C, con vientos moderados. En la Cordillera se anticipa poca nubosidad.

Gran parte del territorio mendocino -centro este, de norte a sur- se verá atacado por una alerta amarilla: tormentas. Autoridades advierten por los riesgos y recomiendan tomar precaución durante ese día.

mapa_alertas
Miércoles 22 de octubre: alerta amarilla por tormentas.

Miércoles 22 de octubre: alerta amarilla por tormentas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La escuela de Vendimia Chakaymanta quiere ganar el primer Martín Fierro de la Danza

Martín Fierro de la Danza: una escuela de Vendimia es la gran candidata a ganar este original premio

Por Ignacio de la Rosa
Mendoza frente al recorte de obras públicas.

La necesidad de "calibrar" la obra pública

Por Soledad Gonzalez
Advierten que 30% del arbolado público debe renovarse

Mendoza: ser y parecer

Por Mario Badaloni
Diario Los Andes

Los Andes, 142 años: tradición, presente y futuro

Por Editorial