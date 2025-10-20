Calor intenso durante el día y tormentas por la noche: así estará el tiempo este martes en Mendoza

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 16°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles rige alerta amarilla por tormentas.

Los días primaverales llegaron para instalarse en Mendoza. Días agradables y noches frescas "climatizan" las jornadas de la actual temporada. Sin embargo, la amenaza de tormentas puede romper con la rutina. Así lo indica una alerta emitida para el miércoles en casi todo el territorio mendocino.

Temperatura para este martes La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “nubosidad varibale” este martes 21 de octubre con poco cambio de la temperatura. La máxima se mantiene en los 31°C, mientras que la mínima será de 16°C, con vientos moderados del sector sur. Poco nuboso en la cordillera.

Además, se indica la probabilidad de tormentas aisladas durante la noche. Esto anticipa la alerta amarilla por tormentas en casi todo el territorio mendocino. Por otro lado, en el sur de la provincia -en este caso Malargüe- se espera viento Zonda.

Miércoles: alerta amarilla El miércoles 22 de octubre la temperatura tendrá un descenso de la temperatura, y se mantendrá de esa manera durante toda la jornada. Se espera una máxima de 29°C y una mínima de 14°C, con vientos moderados. En la Cordillera se anticipa poca nubosidad.

Gran parte del territorio mendocino -centro este, de norte a sur- se verá atacado por una alerta amarilla: tormentas. Autoridades advierten por los riesgos y recomiendan tomar precaución durante ese día.