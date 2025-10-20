20 de octubre de 2025 - 00:05

La necesidad de "calibrar" la obra pública

Mirado en el espejo de los últimos 30 años, nuestra trayectoria es zigzagueante. No hubo una política de Estado sostenida para planificar, priorizar y ejecutar obras clave. Pasamos del “Estado presente en todo” al “Estado corrido de todo”, según el ciclo político de turno.

Mendoza frente al recorte de obras públicas.

Mendoza frente al recorte de obras públicas.

Foto:

Los Andes | Soledad Gonzalez
Por Soledad Gonzalez

Hay un consenso que vale la pena escribir con tinta indeleble: Argentina —y Mendoza en particular— necesita un shock de infraestructura. Cuando decimos “infraestructura”, hablamos de infraestructura vial y, por supuesto, de servicios. Pero esto no significa hablar de hormigón: es hablar de tiempo y hablar de dinero. Tiempo que se le devuelve a la gente para ir y volver del trabajo sin perder dos horas por día; tiempo que gana una pyme cuando su mercadería cruza sin demoras a Chile; tiempo que baja costos, abre mercados y vuelve más amable la vida cotidiana. Es decir, genera una economía más eficiente.

Leé además

importaciones: se destruye mas rapido de lo que se construye

Importaciones: se destruye más rápido de lo que se construye

Por Soledad Gonzalez
El gobernador Alfredo Cornejo durante la apertura de Vinexpo Explorer Mendoza.

Vinexpo Explorer: importadores buscan nuevos vinos argentinos más allá del Malbec

Por Soledad Gonzalez

No es casual que los departamentos mejor valorados de Mendoza sean los que hicieron las obras antes.

Mirado en el espejo de los últimos 30 años, nuestra trayectoria es zigzagueante. No hubo una política de Estado sostenida para planificar, priorizar y ejecutar obras clave. Pasamos del “Estado presente en todo” al “Estado corrido de todo”, según el ciclo político de turno. El resultado es conocido: cuellos de botella, sobrecostos logísticos, inversiones que se demoran o que directamente se van a donde ya hay certezas. A lo que debemos sumar otras variables más como corrupción, sindicatos, entre otros.

El Anuario de Competitividad Mundial muestra qué dimensiones empujan a los países al podio: desempeño económico, eficiencia gubernamental, eficiencia empresarial e infraestructura. Suiza, Singapur, Hong Kong SAR, Dinamarca y Emiratos Árabes Unidos encabezan el ranking por razones que no sorprenden: reglas estables, trámites simples, logística a tiempo y energía confiable. Argentina subió cuatro lugares y hoy está en el puesto 62 entre 69, un avance modesto pero insuficiente. Hay que salir de la parte más baja de la tabla. Y para esto se necesitan reformas.

Las economías regionales dejaron de crecer de manera sostenida y quedó pendiente el salto que importa: pasar del rebote a un boom de inversión y productividad que genere competitividad sistémica, agregue valor a lo que producimos y cree empleo de mejor calidad y con mejores salarios.

Mendoza exhibe la foto de ese dilema. Las exportaciones provinciales acumulan doce años de caída, de acuerdo con IERAL. Durante el panel de Negocios e Impuestos que propuso AEM el viernes pasado, los empresarios destacaban que, cuando la red troncal de infraestructura (rutas, pasos, energía, conectividad digital, logística de última milla) es precaria o imprevisible, se encarece cada decisión.

El empresario Matías Díaz Telli señaló: “Creo que es erróneo pensar que la infraestructura que necesitamos como país es responsabilidad exclusiva de los privados o que, si no tiene un retorno medible en una planilla de Excel, no se tiene que hacer”. Y subrayó que hay un déficit en este sentido que afecta tanto a la comunidad en general como a los empresarios.

La falta de inversión en infraestructura se traduce en un severo déficit de competitividad, muy notable en la cadena logística. El empresario detalló los costos “demenciales” que enfrentan las industrias, como el sector vitivinícola, agravados por la superposición tributaria (IVA e Ingresos Brutos) en la adquisición de camiones.

Por eso, la discusión no es “más Estado” versus “más mercado”, sino mejor Estado y mejor sector privado, trabajando juntos. Da la sensación de que pocas agendas son tan aptas para ese acuerdo político-empresario como la de la infraestructura.

El capital no necesita discursos; necesita reglas claras. Si hay red troncal, energía confiable y tiempos predecibles, aparecen parques industriales, centros logísticos, vivienda bien ubicada y comercio de proximidad. Si no, la inversión migra a donde alguien ya lo resolvió, aunque sea a otro municipio. Las asociaciones público-privadas pueden ser una herramienta potentísima si el reparto de riesgos está bien hecho, si los pagos se realizan contra hitos verificables y si existen tableros abiertos para seguir el avance físico y financiero. No se trata de reemplazar al Estado, sino de apalancar su capacidad.

* La autora es periodista. sgonzá[email protected]

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Ejecutivo provincial priorizará proyectos viales, de saneamiento, educación, energía y salud en su plan de infraestructura 2026.

Ganadores y perdedores: Así repartió Cornejo la obra pública en los departamentos para el 2026

Por Jorge Yori
Las obras contemplan mecanismos de repago, por lo que laProvincia recuperará los montos invertidos.

Cornejo ya asignó casi el 70% del Fondo de Resarcimiento a obra pública

Por Jorge Yori
José Lucero es vecino y fiel lector del diario Los Andes papel. /Mariana Villa

Los Andes: memoria viva de la historia mendocina

Por Fabiana Mastrangelo
El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, participó en el Coloquio IDEA 2025 junto a sus pares de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y Chaco, Leandro Zdero.

Estatus de Ley Bases y ruido en la gestión

Por José Luis Toso