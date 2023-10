Calentamiento global, efecto cascada e importancia de los insectos

En las últimas décadas se ha alterado el promedio anual de la temperatura y la precipitación del planeta Tierra, favoreciendo que fenómenos naturales, como las sequías, las olas de calor, inundaciones, deshielo de glaciares y aumento del nivel del mar, sean más intensos. El calentamiento global consiste en el incremento a corto y largo plazo de la temperatura del planeta. Actualmente, las principales causas del calentamiento global acelerado provienen de actividades humanas, como la quema de combustibles fósiles, la actividad industrial, la deforestación, la agricultura y la ganadería que emiten a la atmósfera gases invernadero (como el dióxido de carbono, el óxido de nitrógeno o el metano entre otros). Estas últimas, también se derivan de forma natural por la actividad volcánica y la radiación solar. La alta velocidad con la que ha ocurre este calentamiento global no permite que muchos animales (y plantas), incluso los más pequeños como los insectos, sean capaces de adaptarse tan rápidamente y su desaparición podría tener graves consecuencias para la humanidad.

Efecto cascada del calentamiento global, comenzando por las causas que lo provocan y culminando con las consecuencias. Se destaca la importancia de los insectos que se ven gravemente afectados por los cambios en la temperatura y como su extinción lleva a grandes consecuencias sobre los servicios ecosistémicos, que son los servicios que las personas y la sociedad obtenemos del ecosistema.

Seres diminutos con importancia para el ecosistema y la sociedad

Los insectos tienen un papel vital en los ciclos de todos los elementos fundamentales para la vida, ya que participan en muchas funciones ecosistémicas (ejemplos en la Figura 1). Estas funciones están asociadas con servicios ecosistémicos vinculados directamente a la sociedad. Así, por ejemplo, la descomposición y enterramiento de materia orgánica están asociados a la fertilización del suelo indispensable para el desarrollo de cultivos, o la dispersión de semillas que permite la regeneración de hábitats cruciales para la recuperación de ecosistemas que hayan sido degradados o destruidos, así como también para conservar los que todavía siguen intactos.

¿Cómo responden los insectos al calentamiento global?

Los insectos son uno de los grupos de animales más sensibles al cambio de temperatura. A diferencia de los humanos, cuyo cuerpo está siempre entorno a los 37 °C, los insectos no tienen una temperatura constante, sino que se condicionan a la temperatura de su entorno. Hay algunas especies que son generalistas, es decir, especies que toleran mejor la variación climática, o que se alimentan de una gran variedad de alimento. Esto les da mejor capacidad de adaptarse a cambios ambientales. Sin embargo, otras especies son especialistas, es decir que se adaptaron a ecosistemas particulares y dependen de requerimientos puntuales, como puede ser ciertas temperaturas, dieta restringida y/o a la asociación con otras especies. Por ejemplo, en el caso de los insectos polinizadores, si la flor que polinizan no ha florecido por una sequía, se verán afectados y las especies pueden entrar en peligro de extinción. Por esto, los especialistas son los más vulnerables al cambio climático y por lo tanto son las primeras con mayor riesgo de extinción.

¿Qué está ocurriendo actualmente?

Los insectos de todo el mundo están sufriendo cambios pronunciados en su abundancia, riqueza de especies y distribución geográfica, como consecuencia del calentamiento global. Aquellas especies que no tienen pre-adaptaciones genéticas para adaptarse al aumento de temperatura están obligadas a migrar a zonas más frías como única alternativa a la extinción; por ejemplo, las alturas de las montañas o las latitudes más extremas. Por otro lado, especies con capacidad de adaptación al cambio climático están aumentando en abundancia. En consecuencia, los ecosistemas son cada vez más homogéneos en número de especies de insectos: menos riqueza de especies, pero con algunas más abundantes. Además, especies usualmente encontradas en zonas cálidas, como el norte de Argentina, se desplazan hacia el sur, favorecidas por el aumento de temperaturas. Esto ha hecho que nuevas especies invadan lugares geográficos que eran previamente no adecuados para ellas. Por ejemplo, el mosquito Aedes aegypti que actúa como vector del dengue (entre otras enfermedades), se ha encontrado en provincias en las que antes no estaba presente, como Mendoza (considerado erradicado en 1965).

¿Qué podemos hacer para reducir los efectos del calentamiento global?

Energía y reducción de emisiones de gases de invernadero: hacer lo posible por reducir el consumo de energía y evitar el combustible fósil (nafta y gas natural). Por ejemplo, elegir caminar o desplazarse en bicicleta, o usar el transporte público en lugar de un vehículo particular. Cuidar el uso de calefactores y aire acondicionados.

Comida y agua: comer más vegetales y reducir el consumo de carnes, especialmente carnes rojas. Esto se debe a que la producción de carne conlleva emisiones de gases de invernadero muy superiores a la producción de vegetales. Este es un tema incomodo, especialmente en Argentina, donde el consumo de carne de vaca es parte de nuestra cultura. Pero es útil lograr un cambio hacia la reducción del consumo, sin necesidad de eliminarlo por completo. Además, la potabilización del agua requiere de un gasto energético importante, por lo que optar por hábitos saludables para el ambiente es fundamental: darse duchas cortas, reparar canillas que pierden, no dejar agua corriendo.

Reducir, reusar, reparar y reciclar: Los productos electrónicos, la ropa, los plásticos y otros artículos generan emisiones de carbono en cada punto de producción, desde la extracción de materias primas hasta la fabricación y el transporte al mercado. Por esto, es útil comprar menos cosas, comprar usado y reparar lo que sea posible. Finalmente, en Mendoza muchos municipios ya ofrecen posibilidades de reciclaje, sea por recolección en días específicos o en puntos verdes.

Apoyar la investigación científica de la biodiversidad y el cambio climático: A fin de sentar bases sólidas para políticas públicas que apunten a desarrollos económicos y sociales sustentables, es fundamental conocer la diversidad de los ecosistemas. Por ejemplo, el Centro Científico Tecnológico de Mendoza (CCT-Conicet) tiene varias líneas de investigación vigentes sobre implicancias del cambio climático sobre la biodiversidad.

Pasar el mensaje: Es importante comentar con otra gente los graves efectos del calentamiento global y las medidas arriba mencionadas que pueden ayudar a mitigarlo.

*Dra. Victoria C. Giménez Gómez es investigadora asistente del Instituto Argentino de Investigación de Zonas Áridas (Iadiza-Conicet, CCT Mendoza) y la dra. Melisa Olave es investigadora asistente del Instituto Argentino de Investigación de Zonas Áridas (Iadiza-Conicet, CCT Mendoza) y profesora de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Cuyo.

Producción y edición: Miguel Títiro - mtitiro@losandes.com.ar

Seguí leyendo