Cae la temperatura en Mendoza con cielo nublado y precipitaciones: así estará tiempo este sábado

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 14°C para hoy en Mendoza. Para el domingo, la máxima subirá.

Este fin de semana largo se espera una caída de la temperatura, cielo cubierto de nubes y alarma por caída de agua en la provincia de Mendoza. Según informa el pronóstico del tiempo, durante la mañana de este sábado se indican precipitaciones en algunas zonas, aunque con mejoras durante la tarde.

Cómo estará el tiempo hoy La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica para este sábado un día “parcialmente nublado” con descenso de la temperatura. Se anuncia una máxima de 24°C y una mínima de 14°C, mientras que los vientos moderados serán del sur rotando al noreste.

Además, se esperan precipitaciones durante la mañana en algunas zonas, con gran mejoras a partir de la tarde. También se indica un cielo cubierto en alta cordillera.