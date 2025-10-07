Buen tiempo en Mendoza este miércoles con suba de la temperatura: de cuánto será la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 9°C para mañana en Mendoza. El jueves, el tiempo se mantendrá, pero el viernes el cielo se cubrirá.

Tanto miércoles como jueves se anticipa buen clima en Mendoza, con la temperatura en aumento. Según el pronóstico del tiempo, la máxima rondará cerca de los 28°C, mientras que la mínima continuará cercana a los 10°C. Sin embargo, el viernes 3 de septiembre se prevé nubosidad.

Cómo estará el tiempo mañana La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “tiempo bueno” este miércoles 8 de octubre con ascenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 28°C, mientras que la mínima será de 9°C, con vientos moderados del noreste. En la Cordillera anuncian poca nubosidad.

También se adelantó que en varias zonas la mínima estará por debajo del promedio anunciado anteriormente: Junín: 3.5°C. Santa Rosa: 1°C, Los Campamentos: 2°C, Medrano: 4°C, Lambare: 1.5°C, Tunuyán: -1.5°C, Vista Flores: -0.5°C, El Peral: 3°C. Agua Amarga: 2.3°C, El Cepillo: 0°C, mínimas para G. Alvear: -0.0°C a +2.0°C; San Rafael: -1.0°C a +1.0°C.