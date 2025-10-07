7 de octubre de 2025 - 21:50

Buen tiempo en Mendoza este miércoles con suba de la temperatura: de cuánto será la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 9°C para mañana en Mendoza. El jueves, el tiempo se mantendrá, pero el viernes el cielo se cubrirá.

Así estará el tiempo el Mendoza este miércoles 8 de octubre.

Redacción Sociedad

Tanto miércoles como jueves se anticipa buen clima en Mendoza, con la temperatura en aumento. Según el pronóstico del tiempo, la máxima rondará cerca de los 28°C, mientras que la mínima continuará cercana a los 10°C. Sin embargo, el viernes 3 de septiembre se prevé nubosidad.

Cómo estará el tiempo mañana

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “tiempo bueno” este miércoles 8 de octubre con ascenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 28°C, mientras que la mínima será de 9°C, con vientos moderados del noreste. En la Cordillera anuncian poca nubosidad.

También se adelantó que en varias zonas la mínima estará por debajo del promedio anunciado anteriormente: Junín: 3.5°C. Santa Rosa: 1°C, Los Campamentos: 2°C, Medrano: 4°C, Lambare: 1.5°C, Tunuyán: -1.5°C, Vista Flores: -0.5°C, El Peral: 3°C. Agua Amarga: 2.3°C, El Cepillo: 0°C, mínimas para G. Alvear: -0.0°C a +2.0°C; San Rafael: -1.0°C a +1.0°C.

Jueves: continúa el buen clima

El jueves 9 de octubre, por su parte, la temperatura tendrá otro aumento. Se espera una máxima de 31°C y una mínima de 11°C, con vientos moderados del noreste. En la Cordillera se anticipa poca nubosidad. Para el día viernes se espera nubosidad, y nuevamente con ascenso de la temperatura: máxima de 30°C y una mínima de 14°C.

