Brad Pitt cumplió 60 años: una inédita foto y el “escrache” de la dueña de la casa que alquilaron en Mendoza

El actor y productor de cine estadounidense Brad Pitt cumplió 60 años este lunes 18 de diciembre y justamente por ello fue noticia y tendencia en el mundo entero. Desde las anécdotas y mejores momentos en sus películas hasta los comentarios -y, por supuesto, infaltables memes- por su impecable y envidiable apariencia con seis décadas ya vividas, las noticias sobre el galán y talentoso actor han sido de la partida en las últimas horas.

Y entre tantas fotos, recuerdos y noticias referidas a Pitt que se viralizaron en las últimas horas, hay una que involucra muy de cerca a Mendoza. Y es que la querida y talentosa cocinera italiana y radicada en Mendoza María Teresa Barbera, dueña del tradicional restaurante de comida italiana La Marchigiana, compartió una foto de Brad Pitt y Gwyneth Paltrow -su novia, por entonces- de cuando el actor estuvo viviendo en Mendoza durante el rodaje de “Siete Años en el Tibet”, hace 27 años.

Brad Pitt en Mendoza: a 23 años de su revolucionaria visita para filmar una película

La película, que se filmó en la provincia en 1996 -las locaciones fueron Uspallata y el Parque Provincial Aconcagua, en la Cordillera de los Andes mendocina, y parajes del Este-, trajo a Pitt, a Paltrow y a todo el elenco a Mendoza durante casi 4 meses. Y el actor de Hollywood se convirtió en una verdadera revolución para una Mendoza que, por entonces, se caracterizaba por su calma.

“La foto es en un quincho que estaba apartado de todo el salón principal de La Marchigiana. Nos habían pedido que querían estar tranquilos y teníamos ese salón para la gente que quería estar en reservado”, rememora Barbera, de 89 años, sobre la fotografía que compartió ayer, lunes, en Facebook. “#LaMarchigiana #bradpitt feliz cumpleaños, te recuerda toda Mendoza!! Un abrazo, Teresa”, escribió la querida cocinera en la red social y acompañando una foto de 1996 donde se la ve a ella abrazada con Brad Pitt y con Gwyneth Paltrow en este salón privado del tradicional restaurante situado en calle Patricias Mendocinas de la Ciudad de Mendoza.

Brad Pitt llegó a los 60: Su paso por Mendoza, la inédita foto en un conocido restaurante y como quedó la casa que alquiló. Foto: Gentileza María Teresa Barbera

Pero el “furor bradpitteano” se hizo sentir en distintos puntos de Mendoza. Como, por ejemplo, en calle Darragueira, de Chacras de Coria, donde el actor y su entonces pareja se alojaron en la exclusiva posada “El Cortijo”. Allí, cada día, a toda hora y en cualquier momento, había una nutrida guardia de fans que esperaba que el actor -quien venía de brillar en la película “Pecados Capitales”- se asomara. Y, cuando lo hacía, un ensordecedor griterío se adueñaba de la zona.

Sin embargo, a diferencia del recuerdo de María Teresa Barbera, en este icónico sitio de Chacras de Coria el recuerdo del paso de Brad Pitt no es el mejor, precisamente. “Pregúntenme a mí en qué estado dejó la casa que nos alquiló. Inadaptados, mal educados, sucios!!!”, comentó en la misma fotografía subida por Barbera la responsable de “El Cortijo”, Raquel Guiñazú.

TERESA Y EL MENÚ PERSONALIZADO PARA BRAD PITT

Cerca de 4 meses fue lo que se extendió la estadía de Brad Pitt en Mendoza, en 1996 y durante el rodaje de “Siete Años en el Tibet”, película dirigida por Jean-Jacques Annaud y estrenada en 1997. Fue en ese lapso en que Pitt y Paltrow se alojaron en la casa “El Cortijo” por la que, se confirmó oportunamente, pagaron 10.000 dólares al mes en calidad de alquiler.

Ya pasaron 27 años del rodaje de la exitosa película en Mendoza, por lo que Brad Pitt tenía solo 33 años, mientras que Teresa Barbera ya acarreaba con 62 abriles. No obstante, la simpática y querida cocinera recuerda con lujo de detalle lo que fueron aquellos días.

“Lo que recuerdo de Brad Pitt es que es un gran señor. Yo le hacía el almuerzo a todo el staff y lo llevábamos a Uspallata para que comieran todos en una pausa de la película. Y recuerdo que Brad Pitt era el penúltimo en la cola para servirse, e hizo toda la cola -como uno más del staff-, con el plato en la mano”, recuerda Barbera.

Brad Pitt llegó a los 60: Su paso por Mendoza, la inédita foto en un conocido restaurante y como quedó la casa que alquiló. Foto: Archivo Los Andes.

Y es que Teresa no solo recibió a Pitt y Paltrow aquella cena en el quincho privado de La Marchigiana -que era un salón que siempre quedaba reservado para alguien conocido y que quería pasar desapercibido en el lugar-, sino que también viajaba a Alta Montaña con la comida fresca del día.

“Recuerdo que era noviembre. No sé si había gas en todos lados en Uspallata en ese momento, por lo que yo cocinaba cosas que se pudiesen comer frías. Hacíamos tostadas, berenjena -que le gustaba mucho a él-, arroz frío y alguna pasta fría que se podía comer en el día. Y también mucha fruta de postre, era todo muy liviano. Porque comer con calor no es lo mismo que comer en frío, y el clima y la naturaleza me hablan a mí”, describe Barbera.

Claro que ese hilo rojo de la gastronomía que unía a Brad Pitt y a María Teresa Barbera no se cortó únicamente en la comida que le enviaba a Uspallata, ni tampoco en aquella ocasión en que el actor y su pareja visitaron La Marchigiana, sino que se extendió durante varios sábados.

“Todos los sábados, cuando bajaban de Uspallata y regresaban a El Cortijo, yo le mandaba la comida. Le gustaban mucho los panqueques con dulce de leche, alguna vez me pidió pescado y yo le enviaba un vinito también”, agrega. “Yo no sé si ellos se acordarán de nosotros, pero sí se acordarán de Mendoza, porque se fueron muy felices”, agrega.

María Teresa Barbera recordó, además, que se generó un vínculo de amistad muy estrecho también con el director de “Siete Años en el Tibet”, el francés Jean-Jacques Annaud. A tal punto de que, cuando el elenco ya había abandonado Mendoza, mantuvo una comunicación por medio de cartas con el cineasta.

“El director me escribió una carta muy linda y la hicimos cuadro. Nos escribíamos siempre, hasta que después el cambió de dirección”, rememora la referente gastronómica, quien lleva toda una vida dedicada a la cocina (La Marchigiana tiene 73 años). “Hemos pasado cosas difíciles. He mamado la cocina, la amamos, no teníamos otro sostén para vivir y fue todo para mí”, reflexiona.

Brad Pitt llegó a los 60: Su paso por Mendoza, la inédita foto en un conocido restaurante y como quedó la casa que alquiló. Foto: Archivo Los Andes.

Siempre inquieta y con energía y entusiasmo, la mujer hasta se animó a revelar otro de sus proyectos. “Quiero hacer un libro, como un cuadernillo de cocina rápida, sana y que use menos gas y menos agua. Sobre todo porque cada vez hay menos plata y menos tiempo”, explica. No sería su único libro, ya que Barbera tiene su propia colección.

Como buena italiana, según ella misma describe, María Teresa Barbera tiene una sensibilidad especial para la cocina. Por ello mismo es que, según confiesa, el propio cantante catalán Joan Manuel Serrat solía pedirle que le preparara una salsa especial cuando venía a Mendoza para que le envíe de manera personalizada a donde se estuviera alojando el “Nano”. O así fue como, también, tuvo un encontronazo con parte de la delegación escocesa que jugó en Mendoza algunos partidos del Mundial de Fútbol de 1978.

“Un día vino uno grandote de Escocia y empezó a destaparme la cacerola para ver qué estaba haciendo, a abrir y mirar la heladera. Entonces yo lo traté muy seria. Y es que yo soy italiana, a mí no me van a venir a destapar la cacerola”, agrega entre risas.

Otro famoso que le envió su foto a María Teresa Barbera fue el querido actor cómico mexicano Mario Cantinflas (quien falleció en 1993). “Lo conocí hace 70 años y un día me mandó una foto de México que decía ‘Para Teresina, de Cantinflas’. Y mi esposo, celoso, me la hizo pedacitos”, cierra entre risas. Pero esa es otra historia.

Brad Pitt llegó a los 60: Su paso por Mendoza, la inédita foto en un conocido restaurante y como quedó la casa que alquiló. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

EL PASO DE BRAD PITT POR EL CORTIJO

De regreso al cumpleaños y la estadía de Brad Pitt en Mendoza, por lo visto los recuerdos de su paso por la provincia no son del todo felices, y no todos los atesoran con el mismo afecto que doña María Teresa Barbera.

En la misma foto que subió la cocinera, entra tantos comentarios, sobresale el de quien era por entonces la encargada de la casona “El Cortijo”, ubicada en calle Darragueira de Chacras de Coria (Luján de Cuyo) y donde Pitt y Paltrow se alojaban cuando bajaban de Uspallata, donde se rodó gran parte de la película en tierras mendocinas.

Brad Pitt llegó a los 60: Su paso por Mendoza, la inédita foto en un conocido restaurante y como quedó la casa que alquiló. Foto: Captura Facebook

De la misma manera en que Brad Pitt revolucionó Mendoza –prácticamente no podía ir a ningún lado sin desatar una marea de gritos y amontonamiento humano, como cuando debió huir de un gimnasio de Guaymallén saltando una medianera-, esta revolución también dejó sus huellas en la imponente casa de Chacras de Coria.

Raquel Guiñazú, administradora de “El Cortijo”, aprovechó uno de los comentarios en la pintoresca fotografía donde se ve a Pitt, Paltrow y Barbera para despacharse contra los célebres huéspedes.

De forma contundente, la mujer dejó en claro que las celebridades no dejaron las instalaciones de la mejor manera cuando se retiraron. “Inadaptados”, “mal educados” y “sucios” fueron algunos de los epítetos a los que recurrió.

