Bolsa de Descuentos Maipú: tu aliado para cuidar el bolsillo y apoyar al comercio local

Este programa se enmarca dentro de las políticas de promoción económica que Maipú viene desarrollando, con el objetivo de fortalecer la economía del departamento y estimular el consumo en negocios de cercanía.

Comprar en Maipú tiene premio. Con ese espíritu, el Municipio continúa fortaleciendo el programa “Bolsa de Descuentos Maipú”, una iniciativa que ya se consolidó como una herramienta clave para impulsar el consumo local, acompañar a los comercios del departamento y ofrecer beneficios concretos a vecinos y vecinas.

La propuesta es simple y efectiva: quienes acceden a la Bolsa de Descuentos pueden obtener ofertas, promociones y descuentos exclusivos en más de 100 comercios adheridos, que abarcan más de 140 rubros y productos, presentando la bolsa física al momento de realizar la compra. Cada comercio define el tipo y alcance del beneficio, lo que garantiza una oferta diversa y dinámica.

Este programa se enmarca dentro de las políticas públicas de promoción económica que Maipú viene desarrollando de manera sostenida desde 2022, en coordinación con comerciantes locales, con el objetivo de fortalecer la economía del departamento y estimular el consumo en negocios de cercanía.

Una política que se potencia en fechas clave

La Bolsa de Descuentos Maipú forma parte del programa integral “Yo Brindo en Maipú”, que cobra especial relevancia en las fechas más importantes del calendario comercial, como el Día de la Madre, Día del Padre y Navidad. En esos momentos, el Municipio suma un incentivo adicional: quienes presentan tickets de compras realizadas en comercios locales reciben como obsequio un vino maipucino, reforzando la identidad productiva y cultural del departamento.

Hasta el momento, ya se entregaron más de 12.000 bolsas en distintos eventos y acciones municipales realizadas a lo largo y ancho de Maipú, consolidando una política que conecta consumo, identidad y desarrollo local.

Cómo acceder al programa

Las bolsas se entregan una por persona mayor de 18 años, en distintos puntos del departamento, a través de operativos de promoción del programa. Con la bolsa en mano, el beneficio se activa de manera inmediata en los comercios adheridos.

Para conocer el listado actualizado de comercios, rubros y beneficios, se puede ingresar a www.maipu.gob.ar/bolsa-de-descuentos/

También se puede solicitar información a través de:

[email protected]

WhatsApp: 261 7693470

La Bolsa de Descuentos Maipú es mucho más que una promoción: es una invitación a elegir lo local, fortalecer la economía del departamento y generar un círculo virtuoso entre comerciantes y comunidad.

