Blanco pero de granizo: así amanecieron las calles de San Carlos tras la tormenta

Una fuerte caída de granizo se registró en San Carlos durante la tarde y la noche del sábado, fenómeno que se repitió en la madrugada del domingo en distintos puntos del Valle de Uco. En Tupungato se presentaron lluvias, en Tunuyán la tormenta llegó con granizo aislado pasada la 1 de la madrugada, mientras que en San Carlos las calles amanecieron cubiertas de blanco por la acumulación de piedra, en una postal similar a la de una nevada.
La jornada coincidió con el inicio de la primavera y presentó una sensación térmica fresca poco habitual para la época. Según el Servicio de Contingencias Climáticas de Mendoza, la caída de granizo estaba prevista dentro del alerta meteorológica emitida previamente.
En San Carlos, el fenómeno se registró durante la tarde del sábado y volvió a repetirse por la noche a partir de las 23h. En la mañana del domingo aún podían observarse restos de granizo en calles de distintas localidades del departamento. Las zonas más afectadas fueron La Consulta y Villa Chacón.
Valentino Merlo: el show en medio de la tormenta
Más temprano, durante la estudiantina de San Carlos, la tormenta ya había caído en el recital de Valentino Merlo en el anfiteatro Neyú Mapu. El espectáculo debió interrumpirse durante algunos minutos mientras caía granizo en pleno cuarto tema. Minutos después, el show se retomó bajo la lluvia y se extendió hasta el final.
Asistencia a las familias afectadas
A través de un comunicado oficial, la Municipalidad de San Carlos informó que se trabajó en la asistencia de vecinos afectados en diferentes distritos. Confirman que hasta el momento, más de 70 familias recibieron ayuda en La Consulta, Chacón, Eugenio Bustos, Capacho, Capiz y Villa de San Carlos. Se estima que la acumulación de granizo podría haber sido en algunos sectores de hasta 20 centímetros.
El relevamiento inicial indicó que más de 50 viviendas presentaron daños importantes, con techos colapsados en casas particulares y en un galpón de taller mecánico. Las zonas más afectadas fueron calle Gilardi y Los Indios en La Consulta, además de sectores de Capiz, Pareditas, Chilecito, Paso de las Carretas y Chacón. También desde la comuna señalaron que continúan las tareas de contención y asistencia, y recordaron que ante cualquier emergencia está disponible la línea telefónica 2622-530208.