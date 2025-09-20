Bajo la lluvia y el granizo cantó Valentino Merlo en la estudiantina de San Carlos

Valentino Merlo comenzó su recital como estaba programado y en el tercer tema comenzó a caer granizo.

El sábado por la tarde San Carlos realizó su estudiantina, una de las actividades centrales en el marco del Día del Estudiante y la llegada de la primavera. Fue en el anfiteatro Neyú Mapu. Abrió sus puertas a las 16 y de inmediato comenzó a sonar el escenario. DJs, bandas locales y grupos soporte animaron al público.

El clima acompañaba en un principio, aunque los pronósticos ya anticipaban de posibles tormentas. La expectativa estaba puesta en el show principal de Valentino Merlo, anunciado para las 19 horas. Mientras tanto, familias, estudiantes y grupos de amigos ocuparon el predio y se distribuyeron entre las gradas y en el frente del escenario.

Valentino Merlo comenzó su recital como estaba programado y en el tercer tema comenzó a caer granizo. Con marcada puntualidad, dio inicio el show de Valentino Merlo pero en el tercer tema comenzó a caer granizo, lo que obligo a para el recital. El público comenzó a refigiarse en los quinchos o incluso detrás de los puestos de comida.

Si bien el granizo paró, la lluvia continuó. Los organizadores evaluaron la situación en medio de la tormenta. Finalmente, se decidió no suspender y, tras un breve receso, Merlo retomó su presentación. El recital continuó bajo lluvia intermitente y finalizó en esas condiciones. Parte del público se quedó hasta el cierre.

La alerta meteorológica y las decisiones en otros departamentos La alerta meteorológica ya había sido dada por Defensa Civil de Mendoza. Éste había advertido la posibilidad de tormentas intensas y caída de granizo en distintos puntos de la provincia.

Esa advertencia llevó a que otros departamentos tomaran medidas preventivas. En San Rafael, por ejemplo, el show previsto en el marco de los festejos estudiantiles fue reprogramado para el lunes 22. Mientras que, en Ciudad, la grilla sufrió modificaciones y anticiparon el toque de bandas para el viernes 19, ayer.