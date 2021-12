Bianca, la joven mendocina que creó su marca de ropa sustentable y es furor en redes

Sustentables, innovadoras y con identidad propia, estas son las cualidades que identifican la ropa confeccionada por Bianca Fazio, una emprendedora de 25 años y Licenciada en Administración.

La joven mendocina logró combinar sus conocimientos académicos con su pasión por la costura para que su idea sea una realidad.

En el mes de junio comenzó con su proyecto denominado “Kali: indumentaria sin par”. Allí los clientes llevan sus prendas de jeans en desuso, de los cuales surgen camperas, buzos, chalecos y delantales con una estética única.

A Bianca le sorprendió las innumerables posibilidades que le presenta el mundo de la costura: “Podés hacer lo que se te ocurra. Asique aprendí, tomé un curso de corte y confección por dos años y después a través de la práctica fui aprendiendo mucho más”, afirmó en diálogo con Los Andes.

Desde que era adolescente, Fazio intervenía prendas para “alargarles la vida”. “Cuando me cansaba de una remera, la teñía. Lo mismo hacía con los pantalones. Siempre, de alguna manera, buscaba modificarlas para seguir usándolas”.

Es por eso que, guiada por su temprana vocación, comenzó con su emprendimiento Kali. A través de el busca revalorizar las prendas que ya están hechas y que por una cuestión de moda o desgaste los clientes ya no utilizan.

La joven define su trabajo como artesanal: “Todas las prensas son distintas y únicas. Los diseños los hago en el momento, como lo siento y como me sale. Hago recortes asimétricos en función de cuánta tela dispongo. Lo que más me gusta es que puedo dejar volar mi creatividad en el diseño de cada campera”.

“No solo el diseño es único -continúa- si no que las prendas están hechas a medida para el cliente, los cuales me dan la libertad y la confianza para hacerlo como yo quiera.”, remarcó Bianca.

-¿Cuál crees que es el propósito de este proyecto?

-Tomo prendas viejas o desuso por cualquier motivo y las transformo para darles valor y una nueva vida como algo distinto, con otra forma. Esto va de la mano con la sustentabilidad y modos de consumo de la gente. La vorágine de la moda muchas veces es hacer-tirar.

Hay muchos clientes que me trae jeans que están impecables pero no los usan porque ya no les gustan, o por distintos motivos. Está buenísimo poder aprovechar eso que está ahí y darle otra vida.

-¿Cuál crees que son los desafíos a los que te enfrentas?

-Está relacionado con el consumo. La industria de la moda es muy contaminante. Gracias al Fast fashion, se hacen grandes cantidades de ropa a un costo muy bajo y en condiciones paupérrimas para los trabajadores.

Está bueno que el consumidor tome conciencia de esto y que empiece a comprar de manera más sustentable y consciente.

También trato de que el cliente aprecie el trabajo artesanal. No por el precio es si, si no por el concepto que conlleva.

Para mi sería más económico comprar la tela de jean, en lugar de ponerme a desarmar pantalones y después confeccionar la prenda. Pero todo este trabajo le da un valor extra.

Mis prendas son atemporales y sin género. Es una campera de jean, es decir la podés usar en cualquier momento. De este modo evitas comprar una y otra vez la misma prenda.

-¿Por qué alguien debería jugársela por un proyecto sustentable en lugar de uno tradicional?

-Ser sustentables no es lo más fácil. Es más simple comprar dos metro de tela, dar bolsas de plástico, producir y si no se vende se desecha.

Pero está bueno que desde todos los ámbitos posibles empecemos a dar pequeños pesos hacia el consumo sustentable. Todo lo que se pueda hacer en favor del medio ambiente, ayuda.

Para incentivar al consumidor, implementé un porcentaje de descuento para todos aquellos que traigan tres jeans.

Cada acción cuenta

Sin duda Bianca Fazio representa un sector de la sociedad comprometido con el medio ambiente. Como bien dijo a este medio cada acción en favor de nuestro planeta cuenta. La responsabilidad ciudadana por un futuro mejor se debe reflejar en cada acto de la vida cotidiana.

Datos de contacto

Instagram: @kali.arg

Mail: kali.sinpar@gmail.com