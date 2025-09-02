2 de septiembre de 2025 - 21:18

Bajará la temperatura este miércoles en Mendoza y se vienen días frescos: el pronóstico del tiempo

Mendoza experimentará un marcado descenso del termómetro a partir de este miércoles. El frío regresará con vientos moderados.

A pesar de los días fríos, el pronóstico marca el camino hacia la primavera, que traerá consigo un aumento gradual de las temperaturas.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El pronóstico para este miércoles 3 de septiembre indica un día parcialmente nublado con un notorio descenso de la temperatura. Los vientos serán moderados del sudeste y la máxima descenderá a 14°C, con una mínima de 6°C. En la cordillera se mantendrá la nubosidad parcial.

El tiempo para el resto de la semana

El jueves 4 continuará parcialmente nublado, con poco cambio de la temperatura y vientos leves del este. La máxima no superará los 13°C y la mínima será de 5°C.

El viernes 5 se presentará con un leve ascenso de la temperatura. El cielo estará parcialmente nublado con vientos leves del noreste. Las temperaturas oscilarán entre los 5°C y los 15°C. En alta montaña, se esperan pocas nubes.

Pronóstico extendido para el fin de semana

El fin de semana se presentará con poca nubosidad y un leve ascenso de las temperaturas, que oscilarán entre los 3°C y 17°C. El domingo, se esperan nevadas en la cordillera.

