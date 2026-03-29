Aysam actualizó el estado del servico: qué zonas de Mendoza siguen sin agua a 24 horas del operativo

Aguas Mendocinas sacó un nuevo comunicado este domingo a las 12.30 e informó que, a 24 horas de haber finalizado el operativo, continúa el proceso de purgas en acueductos para restablecer el suministro en los sectores que aún permanecen afectados.

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Aun así, aseguran que el servicio se encuentra normalizado en gran parte del Área Metropolitana tras el corte de la mañana del sábado , derivado de una intervención clave en el sistema de macrodistribución del Área Metropolitana que había afectado el normal funcionamiento del servicio en la jornada.

Según precisaron en el último comunicado, las zonas que están aún en recuperación debido a un proceso de purga de acueductos y carga de redes eran:

En consecuencia, "se solicita a la población continuar realizando un uso responsable y solidario del agua potable, a fin de preservar las reservas disponibles y contribuir a una pronta recuperación del servicio".

Luján I: normalizado.

Potrerillos: normalizado.

Luján II: normalizado.

Benegas: normalizado.

Alto Godoy: operando al 58% de su capacidad, continúa en proceso de recuperación.

aysam corte A las 5 de la mañana, comenzaron las tareas para la optimización del Sistema de Macrodistribución del Área Metropolitana. AYSAM

Corte de agua: qué hizo Aysam este sábado

Las tareas de Aysam, anticipadas durante la semana, comenzaron a las 5 de la mañana de este sábado y se completaron en 4 horas y media por personal de Operaciones y de Inspección de la empresa, junto con la contratista.

El operativo consistió en dos importantes intervenciones como parte de la finalización de los trabajos pendientes en la cámara de macroregulación de La Puntilla, donde instalaron una válvula mariposa en el acueducto de 600 mm de la cámara seca Benegas y colocaron dos compuertas en la cámara hexagonal de derivación del acueducto de 1.100 mm.

aysam A las 9.30 h finalizó el operativo para la optimización de Macrodistribución del Area Metropolitana. AYSAM

Estos trabajos forman parte de un proyecto integral de optimización de la macrodistribución en el Área Metropolitana, que representa una inversión histórica de 5,1 millones de dólares destinada a mejorar la eficiencia operativa para más de 800.000 mendocinos.

Como complemento a este plan de infraestructura, ya se han instalado 14 caudalímetros en puntos estratégicos, como las plantas y acueductos de transporte en zonas de Palmares Valley, Benegas, Alto Godoy, Plaza Cioppo, Potrerillos, Luján II y La Puntilla.

Debido a la magnitud de las maniobras, se había dispuesto un corte del servicio de agua potable en Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján y Maipú. Hacia las 20, el servicio ya estaba recuperado en la mayoría de los lugares.

Ante esta situación, Aysam solicitó a los usuarios hacer un uso responsable y solidario del agua potable, y recordó una serie de recomendaciones: