Con más de 130 cuadras reacondicionadas, Ciudad transita el tramo final del Plan de Reconstrucción

La Ciudad de Mendoza informa el detalle de las calles que ya han sido reacondicionadas, en el marco del Plan de Obras que el municipio ha encarado para brindar condiciones óptimas de circulación vehicular y peatonal. Actualmente son unas 130 cuadras con trabajos finalizados, lo que representa un claro avance en la ejecución de las tareas programadas.
Con estas obras, la comuna está llevando adelante uno de los planes de reconstrucción vial más importantes de los últimos años en la Ciudad de Mendoza, con una planificación estratégica que permite intervenir de manera ordenada y eficiente las diferentes arterias. Esto refleja el compromiso de esta gestión con la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de vecinos, turistas y visitantes. Estas obras representan una importante inversión para una Ciudad más conectada y segura.
El plan de reconstrucción de calzadas se ejecuta en tres grandes grupos de obra, lo que permite llevar adelante los trabajos en distintos frentes de manera simultánea, reduciendo los tiempos de intervención y minimizando las molestias. En la Quinta y Sexta Sección (Grupo 1), ya se completaron 54 cuadras, incluyendo arterias claves como Martín Zapata, Agustín Álvarez, Nicolás Avellaneda y Tiburcio Benegas, entre otras.
Mientras que el Grupo 2, que comprende sectores del Centro y la Tercera Sección, suma 55 cuadras finalizadas en calles como Perú, Gutiérrez, San Luis, Córdoba, Ituzaingó, Buenos Aires y España, mejorando notablemente la circulación en zonas de alta densidad comercial y administrativa. Por su parte, el Grupo 3, correspondiente a la Cuarta Sección Este, registra 24 cuadras ejecutadas en arterias como Montecaseros, Ituzaingó, Tucumán y 9 de Julio, entre otras.
El plazo inicial del contrato de la obra es de 365 días aproximadamente, con finalización prevista para junio de 2026, y forma parte de una política sostenida del municipio orientada a mantener y modernizar la infraestructura urbana.
Obras actuales
- Calle Necochea: sobre esa arteria se prevé realizar tareas previas de fresado. Estas acciones resultan necesarias para garantizar una repavimentación adecuada, corrigiendo deformaciones, niveles y vicios del terreno. Las labores de fresado comenzarán a principios de abril, previendo finalizar durante ese mes.
A continuación, el detalle completo de las cuadras ejecutadas:
Grupo 1: total: 54 cuadras reacondicionadas
• Coronel Rodríguez (entre Arístides Villanueva a Martín Zapata): 2 cuadras
• Martín Zapata (entre Av. Belgrano a Av. Boulogne Sur Mer): 9 cuadras
• Nicolás Avellaneda (entre Av. Belgrano a Av. Boulogne Sur Mer): 8 cuadras
• Agustín Álvarez (entre Av. Belgrano a Av. Boulogne Sur Mer): 8 cuadras
• Tiburcio Benegas (entre Av. Juan B. Justo a Rufino Ortega) 9 cuadras
• Roque Sáenz Peña (entre Tiburcio Benegas a Av. Boulogne Sur Mer): 7 cuadras
• Joaquín V. González (entre Av. Boulogne Sur Mer a Tiburcio Benegas): 6 cuadras
• Juan de Dios Videla (entre Tiburcio Benegas a Paso de los Andes): 5 cuadras
Grupo 2: Total 55 cuadras
• Perú (entre Pedro Molina y San Lorenzo): 3 cuadras
• Montevideo (entre San Juan e Ituzaingó): 5 cuadras
• Gutiérrez (entre Belgrano y San Martín): 7 cuadras
• Federico Moreno (entre Lavalle y Garibaldi): 2 cuadras
• San Luis (entre San Juan y Montecaseros): 4 cuadras
• Córdoba (entre San Juan e Ituzaingó): 5 cuadras
• Ituzaingó (entre Urquiza y Bs. As.): 5 cuadras
• Buenos Aires: (entre Ituzaingó y San Juan): 5 cuadras
• España (entre Irigoyen y Santa Cruz): 5 cuadras
• Lavalle: (entre Sarn Juan y Pedro B. Palacios): 5 cuadras
• Chile: (entre Sarmiento y Gutiérrez): 2 cuadras
• General Paz: (entre Perú y San Martín): 7 cuadras
Grupo 3 Total: 24 cuadras
• Ituzaingó (entre Coronel Daz y Esquiú): 2 cuadras
• Montecaseros (entre Cnel. Díaz y Jujuy): 4 cuadras
• Tucumán (Videla Castillo y Av. San Martin): 5 cuadras
• 9 de Julio (Maza y Cnel. P. Plaza): 1 cuadra
• Santiago del Estero (Villagra y Ituzaingó): 5 cuadras
• Rioja (entre Beltrán y Urquiza): 2 cuadras
• Salta (entre Chacabuco y Ayacucho): 2 cuadras
• Salta (entre Tucumán y Santiago del Estero): 3 cuadras
Calles con trabajos ejecutados y finalizados: 133 cuadras
Este megaplan de obras corresponde a la Licitación Pública “Reconstrucción calles de asfalto – Grupo I (Quinta y Sexta sección), Grupo II (Centro y Tercera sección), Grupo III (Cuarta sección este) – 2025” y el responsable de llevar adelante los trabajos es la Empresa Laugero Construcciones S.A., según el Decreto 453/2025.