Con más de 130 cuadras reacondicionadas, Ciudad transita el tramo final del Plan de Reconstrucción

El programa de mejora de calzadas sigue ejecutándose a todo ritmo y los avances ya se perciben con un alto porcentaje completado. En breve, se inicia trabajos de asfalto en calle Necochea, entre otras. En la nota, el detalle completo de las arterias reparadas.

La Ciudad de Mendoza informa el detalle de las calles que ya han sido reacondicionadas, en el marco del Plan de Obras que el municipio ha encarado para brindar condiciones óptimas de circulación vehicular y peatonal. Actualmente son unas 130 cuadras con trabajos finalizados, lo que representa un claro avance en la ejecución de las tareas programadas.

Con estas obras, la comuna está llevando adelante uno de los planes de reconstrucción vial más importantes de los últimos años en la Ciudad de Mendoza, con una planificación estratégica que permite intervenir de manera ordenada y eficiente las diferentes arterias. Esto refleja el compromiso de esta gestión con la movilidad, la seguridad vial y la calidad de vida de vecinos, turistas y visitantes. Estas obras representan una importante inversión para una Ciudad más conectada y segura.

El plan de reconstrucción de calzadas se ejecuta en tres grandes grupos de obra, lo que permite llevar adelante los trabajos en distintos frentes de manera simultánea, reduciendo los tiempos de intervención y minimizando las molestias. En la Quinta y Sexta Sección (Grupo 1), ya se completaron 54 cuadras, incluyendo arterias claves como Martín Zapata, Agustín Álvarez, Nicolás Avellaneda y Tiburcio Benegas, entre otras.

Mientras que el Grupo 2, que comprende sectores del Centro y la Tercera Sección, suma 55 cuadras finalizadas en calles como Perú, Gutiérrez, San Luis, Córdoba, Ituzaingó, Buenos Aires y España, mejorando notablemente la circulación en zonas de alta densidad comercial y administrativa. Por su parte, el Grupo 3, correspondiente a la Cuarta Sección Este, registra 24 cuadras ejecutadas en arterias como Montecaseros, Ituzaingó, Tucumán y 9 de Julio, entre otras.

El plazo inicial del contrato de la obra es de 365 días aproximadamente, con finalización prevista para junio de 2026, y forma parte de una política sostenida del municipio orientada a mantener y modernizar la infraestructura urbana.