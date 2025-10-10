Avanzan las obras en el megacorte de agua en Mendoza: cuándo volverá el servicio

Como parte de un operativo vinculado a la realización de obras para optimizar y mejorar la distribución macro de agua potable en el Gran Mendoza, a partir de las 4 de la mañana del viernes 10 de octubre empezó un megacorte del suministro de agua en seis departamentos, más precisamente en aquellas zonas que son jurisdicción de AYSAM.
El corte -programado- inició durante la madrugada del viernes y, si bien se estima que los trabajos tengan una duración estimada de entre 12 y 15 horas, desde la empresa destacaron que el servicio se recompondrá de forma paulatina, por lo que la normalización podría concretarse hasta 48 horas después del corte.
Desde y hasta cuándo no habrá agua en Mendoza
A partir de las 4 am del viernes 10 de octubre empezó el megacorte del suministro de agua potable en algunas zonas del Gran Mendoza. En simultáneo, comenzaron los trabajos y las obras en el tendido.
Según confirmaron desde AYSAM, se estima que entre las 16 y las 19 del mismo viernes 10 de octubre habrán culminado los trabajos. No obstante, el regreso del servicio en plenitud podría estirarse hasta entre 24 y 48 horas, por lo que hay zonas donde el normal abastecimiento podría comenzar durante el sábado 11 de octubre e, incluso, el domingo 12 de octubre.
Esto se debe a que, una vez finalizados los trabajos, comenzarán las tareas de recuperación de las reservas y purgas de acueductos. Mientras dure esta contingencia, se dispondrá de tres camiones aguadores para el abastecimiento de hospitales, hemodiálisis y clínicas.
Las zonas afectadas por el corte de agua
Dentro del Área Metropolitana del Gran Mendoza, las zonas que se verán afectadas por el corte de agua son:
- Ciudad de Mendoza (Secciones 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° y barrio La Favorita).
- Godoy Cruz (Sarmiento, Benegas, Las Tortugas, San Francisco del Monte y zona oeste).
- Guaymallén (Dorrego, Las Cañas, Villa Nueva, San José, Pedro Molina, Jesús Nazareno, Rodeo de la Cruz y Km 11).
- Las Heras (centro, oeste y norte)
- Luján de Cuyo (La Puntilla, Las Compuertas, Blanco Encalada, Potrerillos, Cacheuta, Carrodilla y Chacras de Coria; todas las zonas jurisdicción de AYSAM).
- Maipú (Coquimbito)
Archivo Los Andes
Qué obras realizará AYSAM y que derivarán en el corte de agua
Según explicaron desde Aguas Mendocinas (AYSAM), las obras de hoy serán claves para la optimización de la macrodistribución del recurso hídrico y la regulación de los acueductos que alimentan las reservas de dos de los principales establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza.
En total se invertirán más de USD 5,1 millones y el proyecto ya registra un significativo avance con la instalación de 10 caudalímetros. La intervención que comenzará este viernes, en tanto, corresponde a la puesta en funcionamiento parcial de una nueva cámara de distribución y regulación en La Puntilla, la que dará la posibilidad de dirigir la producción de agua potable desde los establecimientos potabilizadores Luján I y Potrerillos hacia la cuenca de Alto Godoy o Benegas, de acuerdo a la necesidad, garantizando así una gestión más fiable y eficiente del sistema.
Además, el proyecto contempla la instalación de un sistema de macromedición de caudales producidos por los cinco establecimientos potabilizadores del Gran Mendoza.
El detalle de los trabajos
La Puntilla
- Corte de acueducto de HA diámetro nominal 1.100 mm. (finalizado a las 9 am)
Benegas
En la cámara húmeda de macrodistribución de Benegas: (finalizado a las 9 am)
- Corte de acueducto de 750 mm proveniente de Potrerillos.
- Corte de cañería desagüe de cámara existente de La Puntilla.
- Cortes de los dos acueductos de diámetro 600 mm. (finalizado a las 9 am)
En la cámara seca de macrodistribución de Benegas:
- Corte de dos acueductos de diámetro 600 mm. (finalizado a las 9 am)
- Instalación de válvulas de regulación.
Corte de agua en Mendoza.
Recomendaciones para evitar imprevistos ante los cortes de agua
Desde Aysam solicitaron hacer un uso sumamente responsable y solidario del agua potable, así como también cuidar al máximo las reservas de agua potable.
Algunas recomendaciones:
- Mantener una reserva de agua potable embotellada (2 litros por persona). Guardar en recipientes limpios.
- Preservar la reserva del tanque domiciliario. Utilizarla con moderación durante todo el fin de semana.
- Regular la intensidad del caudal de agua en las canillas.
- Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
- Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.
- Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está prohibido las 24 horas, los 365 días del año.