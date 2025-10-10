En la previa del comienzo del fin de semana largo, casi 8.000 pasajeros cruzaron por el Paso a Chile. Como seguirá el movimiento y qué dice el pronóstico.

Casi tres horas de demora en el Paso a Chile y amenaza de nevadas leve en el inicio del fin de semana largo

El inicio del fin de semana largo, producto de la decisión de correr el feriado del 12 de octubre (por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural) al viernes 10 se vive con intensidad en la Alta Montaña. Entre el miércoles 8 y el jueves 9 de octubre, en las vísperas de finde XL, cruzaron de Mendoza hacia Chile casi 8.000 turistas.

Así lo confirmaron desde Gendarmería Nacional y desde el Sistema Integrado Cristo Redentor, precisamente el vínculo de conectividad terrestre entre Argentina y Chile más importante y transitado de la región. En cuanto al tiempo de demora para cruzar al país vecino, durante la mañana de este viernes ascendía a casi tres horas en el complejo fronterizo Los Libertadores (Chile).

Paso Cristo Redentor / largas filas Paso Cristo Redentor: hay largas filas y una hora de demora para cruzar a Chile Además, el pronóstico evidencia una posibilidad de lluvias y tenues nevadas para entre las 16 y las 20 de este viernes, aunque el cielo durante toda la mañana de hoy estuvo despejado (con una temperatura promedio de -2° C).

Abierto todo el día y con todas las casillas habilitadas Para quienes salen de Argentina e ingresan a Chile, en el complejo Los Libertadores hay 15 cabinas habilitadas en plenitud (son todas las casetas). Además, el horario de atención ya es el de verano, por lo que el Paso está abierto las 24 horas. No obstante, el tránsito es intenso desde el jueves por la tarde -principalmente entre mendocinos y compatriotas que cruzan a Chile para el finde largo-, lo que deriva en la espera de casi 180 minutos.

Según indicaron desde la Coordinación argentina del Paso, la previsión anticipa que ya durante la tarde de este viernes disminuirá la cantidad de autos en la ruta hacia Chile y, en consecuencia, el tiempo de espera.