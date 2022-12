Avanza en la Legislatura un proyecto para incluir opciones no binarias en formularios oficiales

Cada vez que hay que hacer trámites, las opciones en cuanto a género siguen ofreciendo, en la mayoría de los casos, la dupla limitada a las opciones binarias: mujer y varón.

Los discursos y reconocimiento de derechos han cambiado en ese sentido y por ello, en la Legislatura local, avanza un proyecto que apunta incluir opciones no binarias en formularios oficiales.

Integrantes de la comisión de Desarrollo Social de la cámara de Diputados, que preside Sandra Astudillo (UCR), emitieron despacho favorable para el proyecto.

Es sobre una iniciativa de Valentina Morán (FdT-PJ) por la cual se solicita la adecuación de formularios oficiales y documentación, “remplazando la identificación de sexo, por la identidad de género, con opciones no binarias”.

Este despacho tuvo modificaciones respecto del proyecto original. Una de ellas fue definir claramente a la autoridad de aplicación de la norma, poniéndose de acuerdo las diputadas presentes en que sea el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, a través de la Dirección de Género y Diversidad.

El proyecto, asimismo, plantea definiciones sobre lo que se entiende por identidad de género, que queda reflejada como “la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales”, definiciones que también aporta la Ley nacional n° 26743.

Por otra parte, la legislación propuesta marca como principios la no discriminación de personas no binarias; garantizar la visibilidad y reconocimiento de todas las identidades de género; el reconocimiento efectivo de derechos; y la promoción de la inclusión de personas no binarias. También se invita a los municipios a adherir a la misma.

La autoridad de aplicación dispondrá la adecuación de formularios y documentos que impliquen datos relacionados a la identidad de las personas, remplazando “sexo” por “género” y ampliando las categorías varón y mujer, con la opción “otro” y la posibilidad de especificarlo.