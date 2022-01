Autotest Covid: bioquímicos cuestionan su eficacia y aseguran que pueden arrojar muchos falsos negativos

Luego de que la Nación autorizara la “dispensación” de test de autodiagnóstico para Covid-19 para personas de manera particular, las primeras repercusiones no se hicieron esperar. Ni siquiera hay una fecha de salida a la venta ni valores confirmados para estos kits en el país –se estiman que llegarán al país (son importados) a fines de enero y que costarán alrededor de 3.000 pesos-, pero ya se alzaron las primeras voces especializadas que advierten sobre el peligro de que se implementen. Y ya generó un contrapunto entre dos actores del sistema sanitario.

“Empezar a comercializar los autotest de Covid—19 es una medida inconveniente y perjudicial. Este tipo de estudios no son para hacer autotest, estamos hablando de una enfermedad infectocontagiosa y más tratándose de una pandemia. Es muy problemática grave y con un importante riesgo, en especial por la posibilidad de falsos negativos”, destacó el presidente de la Asociación Bioquímica de Mendoza, Gustavo Yapur.

Foto. Orlando Pelichotti

El bioquímico agregó que, al no estar en manos de alguien entendido y estudiado en el tema, hay muchas probabilidades de que la persona que se quiera autodiagnosticar tome una muestra equivocada e insuficiente, lo que derivaría en un falso negativo y en una falsa tranquilidad. “Con ese resultado, que puede ser un falso negativo, la gente va a ir a ver a su familia o amigos. Y un falso negativo puede contagiar a 10 o 20 personas más”, destacó Yapur.

En ese sentido, recomendó a la gente que prefiera ir a laboratorios bioquímicos o centros de testeo especializados, para tener un diagnóstico profesional y acertado.

Por su parte, el presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza, Mario Valestra, defendió la medida de Nación (autorizada por la ANMAT). “El autotest se usa en todo el mundo, es un instrumento más para esta lucha. No es un reemplazo ni viene a sacarles trabajo a los bioquímicos. Lo que se busca es tratar de llevar un instrumento más a la gente para que no esté haciendo cola y fomentando situaciones de contagio”, destacó el farmacéutico, quien indicó que la eficacia del autotest está por encima de 95%.

Bioquímicos, en contra de los autotest de Covid-19

Yapur, de la Asociación Bioquímica de Mendoza, advirtió que los kits son tan sencillos que es precisamente en esta aparente fortaleza donde reside la mayor debilidad. “El paciente compra este kit y hace el autodiagnóstico en su casa. El detalle es que al ser tan sencillo de hacer, no requiere de ningún aparato para conocer los resultados. Y eso puede derivar en una falsa tranquilidad. Porque una persona puede tomar mal la muestra o hacerlo en el momento incorrecto, situaciones que no incluirán una alta carga viral”, advirtió el referente de los bioquímicos en Mendoza.

El especialista destacó que otro riesgo tiene que ver con el hecho de que se tomen muestras de la nariz, procedimiento que no es tan simple como se cree. “No lo decimos nosotros, lo dice la misma ANMAT: el resultado del autotest no es un diagnóstico, sino algo orientativo. Y se aclara que si da negativo, no quiere decir que una persona no esté contagiada”, resaltó.

Recomiendan ir a laboratorios

Según Yapur, el testeo hecho en un centro o en un laboratorio garantiza que la muestra que se tome sea precisa. “Entendemos que se trata de una medida para descomprimir los centros de testeos, pero también hay que aclarar que se termina bajando la calidad del test. No entiendo por qué se hace esto, más teniendo en cuenta que cada persona tiene que pagar por el autotest. Si lo que se busca es descomprimir los centros, que el paciente pague lo mismo que le va a salir comprar un autotest y vaya a los laboratorios de cercanía. El costo va a ser el mismo que en la farmacia, pero con un buen análisis especializado.

Además, si alguien compra un test y el resultado es indefinido, tiene que comprar un nuevo test para sacarse la duda; mientras que si en el laboratorio sale error, se hace de nuevo sin costo alguno para el paciente”, agregó Yapur.

Foto: Igancio Blanco / Los Andes.

El presidente de la Asociación Bioquímica de Mendoza indicó que desde la entidad encabezan una campaña para que las obras sociales se hagan cargo del costo de los testeos de Covid-19. En ese sentido, indicó que si cada persona puede comprar de forma particular su autotest, lo que se está haciendo es trasladar la financiación de estudios de un paciente al bolsillo de cada uno.

Residuos diferenciados

Otra problemática que avizoran los bioquímicos tiene que ver con el desecho de los residuos patológicos que generarán los autotest. “cada persona va a poder comprar un test. Hacerlo en su casa y después, una vez terminado, va a tirar el kit ya usado. El tema es que son residuos diferenciales, pero la gente los va a desechar junto a los demás residuos. En este momento de la pandemia y con el tipo de la variante que predomina, va a termina por contaminar todo”, concluyó Yapur, quien resaltó que si bien es cierto que el modelo de los autodiagnósticos se ha replicado en todo el mundo, en los países del Hemisferio Norte ya quedó evidenciado que no funcionó.

Farmacéuticos defienden la venta de autotest de Covid-19

Luego de la polémica que se encendió desde el sector bioquímico, los farmacéuticos de Mendoza defendieron el anuncio de la Nación y la autorización de la ANMAT para comercializar los test de autodiagnóstico de coronavirus de 4 laboratorios.

Los autotest para detectar coronavirus se aplican en varios países alrededor del planeta desde hace un tiempo ya.

“Somos una herramienta más que se pone a disposición de la gente, no nos metemos en la incumbencia del bioquímico. Solo ponemos a disposición un producto autorizado”, el presidente del Colegio Farmacéutico de Mendoza, Mario Valestra.

“El autotest fue autorizado por ANMAT y el Ministerio de Salud de la Nación, por lo que lo pone a disposición de las farmacias en argentina para que sea dispensado. Son 4 laboratorios distintos los autorizados a comercializarlo y la farmacia se compromete a hacer seguimiento trazable de a quien se vende el kit, así como también el seguimiento”, agregó el referente de los farmacéuticos de Mendoza.