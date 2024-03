Aunque las reservas vienen tímidas, esperan un repunte del turismo para el fin de semana mega XL en Mendoza

Tras un verano que dio muestras del impacto del deterioro económico en el país, el sector turístico de Mendoza renueva expectativas para el fin de semana mega XL que se viene, aunque reconocen que estará por debajo de la convocatoria que tuvo el mismo en 2023.

El próximo será un inusual fin de semana de seis días en Argentina. Entre el jueves 28 y el domingo 31 por la Pascua, un feriado puente el lunes 1 de abril y el martes 2 por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Se trata de una fecha que suele ser muy convocante en Mendoza y en el sector apuntan a que redunde en una mejora tras el verano que en todo el país tuvo una temporada “floja” respecto de las anteriores.

En el Ministerio de Turismo local, dijeron que las proyecciones se están construyendo aún. Sin embargo una fuente del área apuntó: “Hay un muy buen proyectado, se espera un pico de demanda”.

Además destacaron que hay que tener en cuenta que Mendoza ha tenido una demanda sostenida. “Si bien los números han sido más bajos que el año pasado, debido a la crisis económica que atraviesa el país, Mendoza ha presentado una caída varios puntos menor que el promedio nacional, esto en gran medida se debe a las campañas publicitarias de la provincia, la agenda sostenida y a la acción Sale Mendoza”, que se implementó.

Tras un verano que dio muestras del impacto del deterioro económico en el país, el sector turístico de Mendoza renueva expectativas para el fin de semana mega XL que se viene, aunque reconocen que estará por debajo de la convocatoria que tuvo el mismo en 2023.

“La perspectiva es mejor que la que tuvimos en Vendimia, aunque 10 a 12% por debajo de la Pascua 2023 y el consumo que se espera es ‘gasolero”, consideró Edmundo Day, presidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza.

Referentes del sector señalaron que hay muchas consultas pero muchas menos reservas, aunque también se contempla el turista que espera a último momento e incluso el espontáneo, que arriba sin reservas, fenómenos que se vienen instalando el último tiempo.

“El nivel de reservas está alrededor del 70% en la provincia y se espera que pueda trepar unos puntos más, porque la gente está reservando muy sobre la fecha, de acuerdo a cómo esté su bolsillo en estos próximos días”, expresó Day.

Dijo que en la Ciudad de Mendoza, la que tiene más impacto en la ocupación, esta está en un 70% y es probable que crezca unos 5 a 7 puntos más; en el Sur, está en el 80%; Potrerillos y Cacheuta, más de 90%; Valle de Uco, 70% pero, sin dudas, pasará el 80%, opinó.

En tanto, Ricardo Beccaceci, presidente de la Cámara de Turismo dijo que aún no tienen datos exactos y se están haciendo evaluaciones pero resaltó que hay un gran sector informal y sobre lo que no hay información.

“Estamos con muchas consultas y algunas concreciones pero todavía no está en niveles que sean óptimos, hay reservas pero en forma moderada todavía, para que sea buena falta mayor ocupación”, expresó.

De todas formas también destacó que hay algunas zonas con mayor demanda como el Sur, en San Rafael y Malargüe.

Más realista, el referente de la Cámara consideró: “No ayuda la situación económica, veo difícil que ocurra un pico demanda”, resaltó al señalar que no tienen una alta expectativa. “La situación hasta el momento no da parámetros para tener la esperanza de que vayamos a tener un pico de demanda, quizás tengamos un periodo con mayor demanda pero no alcanzará una ocupación total”, explicó.

Dijo que en Mendoza Norte la ocupación todavía está en 50 a 60% en promedio.

De todas formas consideró: “Semana Santa ha sido siempre un periodo con más interés y más demanda, creo que será un buen periodo en relación al periodo que hemos tenido desde diciembre”.

Contexto

En este contexto, también se expresan algunos cambios en la forma de consumir. Además de la decisión de último momento, los viajeros acortan la estadía y controlan los gastos. En este punto Beccaceci dijo que quizás gastan el mismo monto pero consumen menos servicios por el aumento de los costos.

“En vez de venir los 5 días algunos han tomado 3, descartan lunes y martes, esto más en el Sur donde está más ocupado y donde algunos alojamientos están hasta el domingo con 60 a 70% de ocupación”, detalló.

“Es un período excepcionalmente largo de 6 días y lo ideal sería que la gente estuviera 5 noches, pero en general, el turista argentino no se queda ese tiempo, es una tendencia que se ha mantenido toda la temporada”, señaló el referente.

.

En cuanto al gasto dijo que evidentemente hay una mayor selección de los productos que van a consumir.

Day consideró además: “Han habido demasiados aumentos con este cambio de modelo económico, que conlleva sinceramiento de precios de todo tipo, dando por terminado el modelo de subsidios para muchos productos y servicios (...) Lamentablemente, el sinceramiento mencionado ha tenido más impactos en los costos que en los ingresos de muchas personas y por ende, la capacidad de consumo se ha visto muy golpeada”.

Pero fue positivo: “Por suerte, la gente sigue buscándole la vuelta a viajar porque, en su mente, el viaje, la escapada hace bien a la salud y vale la pena el esfuerzo”

Efectivamente, la fecha llega sin incentivos que puedan empujar el consumo. De Pre Viaje no hubo más novedades tras el cambio de gestión nacional. De todas formas, lo que fue un anabólico importante para el sector había ido perdiendo interés el último año, luego de que las últimas ediciones se implementaran en temporada baja y en un contexto socioeconómico que ya se veía afectado por la pérdida del poder adquisitivo.

Asimismo, la apuesta del gobierno de Mendoza este verano, Sale Mendoza, finalizó el 29 de febrero. La estrategia apuntaba a otorgar un 30% de descuento en alojamiento, excursiones, gastronomía y otros servicios del rubro en prestadores adheridos. Sin embargo, lo cierto es que no tuvo la repercusión que se esperaba entre quienes prestan servicios en Mendoza y los adherentes fueron una proporción menor sobre el total.

Oferta

Tal cual destacan en el sector y una política que ha buscado apuntalar el Ministerio de Turismo, Mendoza se mantiene como un destino interesante todo el año. Propone experiencias en entornos naturales, buena gastronomía, y como parte de su identidad, una oferta en enoturismo para todos los gustos, con muchas bodegas abiertas al turismo en un circuito que resulta muy tentador.

“Mendoza tiene la ventaja de que su oferta es válida durante todo el año, no es que está condicionada a estacionalidades como la costa o lugares que dependen de la nieve, los productos que ofrecemos en enogastronomía son constantes y el acceso a la montaña también está habilitado casi todo el año”, destacó Beccaceci, quien además dijo que resulta muy interesante para algunos mercados como Brasil o el litoral argentino.

En este marco, hay que sumar que suele contar con propuestas culturales que suman un plus y en el caso del fin de semana de Pascua, se ofrece uno de los platos fuertes del provincia: Música Clásica por los Caminos del Vino, que se desarrollará entre el 27 de marzo y el 2 de abril.

“Es uno de los eventos más convocantes del calendario mendocino y la apuesta desde lo público”, subrayaron en el MInisterio. Además, hay una amplia agenda de propuestas culturales, enoturísticas y gastronómicas privadas.