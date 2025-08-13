13 de agosto de 2025 - 21:25

Atención: el Metrotranvía suspenderá su servicio entre jueves y viernes por una maniobra de YPF

La intervención está programada y será de 20 horas de duración. La interrupción se debe al traslado de un equipo de grandes dimensiones.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Desde el Gobierno de Mendoza informaron que el servicio de Metrotranvía estará interrumpido durante varias horas en los próximos días. En detalle, será entre las 23 del jueves 14 y las 19 del viernes 15.

La medida se tomó para permitir el paso de un equipo de gran porte perteneciente a YPF; un reactor que debe circular por un tramo de la traza. Durante este operativo, personal de la Sociedad de Transporte de Mendoza realizará el retiro temporal del tendido de catenarias.

Sin Metrotranvía, las opciones de transporte disponibles desde diferentes puntos del Área Metropolitana hacia el centro de Mendoza son:

CIUDAD

Cobertura: Rubilar, Lugones, Moldes, Suipacha, Mendoza, Belgrano y Pedro Molina.

  • Línea 130 · Línea 315 · Línea 320

LAS HERAS

Cobertura: Avellaneda, Burgos, Roca, Patricias Mendocinas y Godoy.

  • Línea 110 · Línea 330 / 331 · Línea 400

GODOY CRUZ

Cobertura San Martín

  • Línea 110 · Línea 461 · Línea 401

Cobertura Godoy Cruz

  • Línea 707 / 708 · Línea 812 / 813 · Línea 732 (a 400 mts)

Cobertura Progreso

  • Línea 353 · Línea 810 / 811 · Línea 812 / 813

MAIPÚ

Cobertura: Gutiérrez, Maza, Alta Italia, Piedra Buena, Luzuriaga, 9 de Julio e Independencia.

  • Línea 865 / 866 · Línea 937 / 938 · Línea 950 / 951

Cabe mencionar que una vez finalizadas las maniobras, el servicio se reanudará en toda la traza.

