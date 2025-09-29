29 de septiembre de 2025 - 12:07

Así se jubiló Cira, la perra pointer que resolvió 150 casos policiales

Tiene 12 años y llevaba 10 en la División Canes de la Policía de Mendoza. Efectivos ahora entrenan a 10 perros jóvenes para reemplazarla.

Cira, la Pointer que resolvió más de 150 rastreos, se retiró tras una década de servicio en la Policía de Mendoza (Gentileza Ministerio de Seguridad)

Foto:

Por Enrique Pfaab

Cira, una perra pointer de 12 años, pasó a retiro en la Policía de Mendoza después de cumplir 10 años de servicio, en los que realizó 150 rastreos exitosos, además de centenas de trabajos en la División Canes.

La perra ya tenía signos que delataban su desgaste debido al envejecimiento y se resolvió que merecía ya pasar a retiro y descansar.

Nacida en octubre de 2012 e incorporada a la fuerza en julio de 2013, Cira se destacó desde el primer momento por su agudo olfato y su lealtad inquebrantable. “Fue un animal muy noble, no solo con nosotros sino también con la comunidad. Siempre fue una gran compañera”, dijo el oficial principal Cristian Morales, jefe de la delegación Este de la División Canes.

Desde la jefatura de esa unidad se destacó que "Cira participó en intervenciones cruciales, como el esclarecimiento de un homicidio en San Martín y la recuperación de bienes robados".

Además, se sostuvo que la perra "desempeñó un papel fundamental en la lucha contra el abigeato, demostrando un olfato excepcional para localizar objetos sustraídos, lo que la convirtió en uno de los perros más valiosos de la unidad".

Pese a algunos problemas de salud propios de su edad, nunca dejó de cumplir con su deber. Debido a un tumor, debieron realizarle una compleja intervención quirúrgica.

Además del pase a retiro de Cira, tres ovejeros alemanes —Polo, Parker y Puma— también serán retirados del servicio activo debido a su edad, después de diez años de trabajo.

Desde la División Canes se informó que, ahora, el perro estrella es Fito, reemplazo de Cira, quien ya está mostrando buenos resultados en su entrenamiento.

