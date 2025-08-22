22 de agosto de 2025 - 20:57

Así estará el tiempo el sábado en Mendoza antes de la llegada de una semana "muy primaveral"

Tras el paso del viento Zonda, que afectó a gran parte de la provincia, se anticipa un fin de semana con buen tiempo y ascenso de la temperatura.

Mendoza tendrá un fin de semana con tiempo estable y temperaturas agradables.

Mendoza tendrá un fin de semana con tiempo estable y temperaturas agradables.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El tiempo para el sábado y domingo

De acuerdo con la Dirección de Contingencias Climáticas, para este sábado 23 de agosto se espera tiempo bueno, con poco cambio de la temperatura y vientos moderados del noreste. La máxima será de 15°C y la mínima de 4°C.

En tanto, el domingo 24 de agosto se presentará con cielo despejado, heladas parciales en las primeras horas y un ascenso en las marcas térmicas. La temperatura máxima alcanzará los 19°C y la mínima descenderá a 3°C.

Pronóstico extendido en Mendoza

El lunes continuará el buen tiempo, con ascenso de la temperatura y heladas parciales en sectores del llano. La máxima será de 22°C y la mínima de 5°C.

Para el martes se anticipa una jornada algo nublada, con leve ascenso de la temperatura y vientos del noreste. La máxima llegará a 23°C y la mínima a 7°C.

El miércoles se mantendrá el tiempo similar, con cielo parcialmente nublado y poco cambio de la temperatura. La máxima se estima de 23°C y la mínima de 8°C.

