Así estará el tiempo el sábado en Mendoza antes de la llegada de una semana "muy primaveral"

Tras el paso del viento Zonda, que afectó a gran parte de la provincia, se anticipa un fin de semana con buen tiempo y ascenso de la temperatura.

Mendoza tendrá un fin de semana con tiempo estable y temperaturas agradables.

Después de una jornada marcada por la presencia del viento Zonda en sectores del Gran Mendoza, el pronóstico del tiempo anuncia condiciones más estables para este fin de semana.

El tiempo para el sábado y domingo De acuerdo con la Dirección de Contingencias Climáticas, para este sábado 23 de agosto se espera tiempo bueno, con poco cambio de la temperatura y vientos moderados del noreste. La máxima será de 15°C y la mínima de 4°C.

En tanto, el domingo 24 de agosto se presentará con cielo despejado, heladas parciales en las primeras horas y un ascenso en las marcas térmicas. La temperatura máxima alcanzará los 19°C y la mínima descenderá a 3°C.

Pronóstico extendido en Mendoza El lunes continuará el buen tiempo, con ascenso de la temperatura y heladas parciales en sectores del llano. La máxima será de 22°C y la mínima de 5°C.

Para el martes se anticipa una jornada algo nublada, con leve ascenso de la temperatura y vientos del noreste. La máxima llegará a 23°C y la mínima a 7°C.