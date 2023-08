Arrancó el sistema BiciTran: cuánto cuestan todos los abonos para andar en bicicleta

El Gobierno provincial reglamentó este miércoles el Sistema de Bicicletas Compartidas, conocido como BiciTran, que funcionará como un servicio anexo al plan de movilidad del Área Metropolitana de Mendoza. Esta nueva propuesta se puso en funciones al mediodía, y será una opción más para los mendocinos que se movilizan día a día a través del transporte público. El valor de uso será de $70 por hora (lo que cuesta un pasaje de micros); pero se pueden elegir varios tipos de abonos, según la frecuencia de uso.

Mediante la resolución 87 del Boletín Oficial, la Secretaría de Servicios Públicos detalló todas las reglas y normativas del BiciTran, sistema creado a través del artículo 87 de la ley 9086.

“Este servicio anexo deberá ser analizado como prestación complementaria en todos los servicios públicos de transporte con el objetivo de facilitar el uso de la bicicleta como medio de movilidad a promover”, detallan los considerandos de la norma.

El titular de Servicios Públicos, Natalio Mema, señaló a Los Andes que en esta primera etapa se arrancará con 400 bicicletas en 26 estaciones ubicadas en Godoy Cruz, Capital y norte de Luján de Cuyo; pero que hacia fin de año la idea es ampliarlo al sur de Luján, Guaymallén, Maipú y Las Heras; con 120 estaciones y 750 bicicletas.

Por otro lado, explicó que para utilizar las bicicletas, los usuarios deben bajarse una aplicación del celular, en la que “te das alta con tus datos, elegís tu forma de pago (tarjeta o pago en efectivo), y la elegís con un sistema de QR. La ‘bici’ se puede utilizar por durante 1 hora, y durante ese periodo o antes hay que dejarla en los lugares de estación que están identificadas en la aplicación”.

También mencionó que a través de la App “van a poder saber cuántas bicis quedan en la estación y hacer la reserva para poder utilizarlas”.

En tanto, respecto al sistema, aclaró que las bicicletas son antivandálicas y que están equipadas con GPS. Además, añadió que el monitoreo de todo el sistema lo hará la Sociedad de Transporte Mendoza (STM) “y a su vez será la encargada de la redistribución de las bicicletas”.

Por último, indicó que si bien se intentó incorporar la tarjeta SUBE como forma de pago, no se podrá utilizarlo por falta de acuerdo con el ministerio de Transporte de Nación y el Banco Nación. “Queríamos poder vincularlo con la SUBE para hacer trasbordo, pero no se logró. Hoy la app permite pagar con tarjeta de débito o crédito o también se puede hacer en efectivo en Pago Fácil o Rapipago”, mencionó.

Cuánto cuestan los abonos para andar en bicicleta

Los valores para andar en las bicicletas ofrecidas por el Gobierno de Mendoza son los siguientes:

Abono por hora : $70 (valor de un pasaje en micro)

Abono diario : $196 (cada viaje no puede superar los 60 minutos)

Abono mensual: $1995

Abono anual: $14.980

No obstante, es importante dejar en claro que habrá tarifas que incrementarán el costo del servicio por tiempo de uso adicional, teniendo en cuenta que cada viaje no puede superar los 60 minutos.

En este sentido, el artículo 10 del anexo sostiene que hasta 1 hora y media de uso en exceso, el valor de la tarifa será el equivalente a 3 viajes en transporte público (VTP), lo que corresponde hoy a $210.

En tanto, desde 1 hora y media a 2 horas de tiempo de uso en exceso, el monto se duplica a 6 VTP, que son $420. Desde 2 horas a 2 horas y media, el monto será de 10 VTP, que corresponden a $700; mientras que desde 2 horas y media a 3 horas de exceso el valor es el de 14 VTP, que serían $980.

BiciTran

Infracciones y sanciones

Con respecto a las sanciones previstas por el mal uso del sistema BiciTran, el anexo del sistema marca en su artículo 18 que van desde multas hasta inhabilitaciones para el uso del sistema.

En lo que corresponde a infracciones leves (depositar la bicicleta en lugares ajenos a las estaciones o retrasos injustificados en la devolución, entre otras), habrá inhabilitaciones de entre 1 a 30 días; más multas de hasta 1.000 unidades fijas (UF), que serían hasta $54.000. Cada UF es equivalente a $54, según la ley impositiva de este 2023.

En tanto, con infracciones graves (que abarca a no hacer un buen uso de la bicicleta, no respetar normas de tránsito, no devolverla en buen estado de conservación, dañar la bicicleta de forma intencional, abandonarla de forma injustificada, usarla fuera de zona de operación, entre otras), las sanciones irán desde 1 a 3 meses de inhabilitación más una multa de hasta 2.000 UF, que son hasta $108.000.

Por último, en base de ser sancionado con infracciones muy graves (que podría ser retener indebidamente la bicicleta; usarla con fines de lucro; no realizar denuncias e posibles daños graves, pérdida, hurto o robo; la comisión de dos faltas graves en el plazo de un año; o cualquier acto de deterioro de las instlaaciones y elementos del servicio, entre otros), se prevé una inhabilitación desde 3 meses hacia adelante; más multas de hasta 4.000 UF, que equivalen a $216.000.

“Las sanciones serán aplicadas sin perjuicio del reclamo por los daños y perjuicios ocasionados que pueda oportunamente realizar la Sociedad de Transporte de Mendoza (STM)”, indica la normativa.

La normativa del BiciTran

Preguntas frecuentes del BiciTran

¿Pueden utilizar el sistema menores de 18 años?

Sí, es posible ser usuario del sistema desde los 16 años. Las personas que tengan entre 16 y 18 años y deseen ser usuarios pueden inscribirse bajo la responsabilidad de su padre, madre, tutor, responsable o representante legal, quien completará el formulario de inscripción para menores y adjuntará la documentación correspondiente.

¿Cuál es el horario de funcionamiento del sistema?

El sistema se encuentra disponible todos los días del año durante las 24 horas. Si bien por cuestiones operativas se garantiza el balanceo y redistribución de bicicletas de 6 a 22hs, el resto de las horas el sistema está igualmente disponible. Es importante recordar que el Prestador podrá suspender el funcionamiento del servicio de bicicletas públicas debido a condiciones climatológicas, ambientales, de seguridad, cuestiones operativas del sistema o de orden público adversas que entorpezcan la seguridad del usuario y/o el correcto funcionamiento para la prestación del servicio.

¿Cómo puedo conocer la disponibilidad de bicis?

La app cuenta con un mapa en tiempo real que muestra la disponibilidad de bicicletas por estación.

¿Cómo recupero mi contraseña en caso de olvido?

En caso de olvidar tu contraseña, podés recuperarla desde la app a través de tu cuenta de correo electrónico.

¿Cómo puedo cambiar mi contraseña?

Podés cambiar tu contraseña ingresando a tu perfil en la app del sistema. Colocá la nueva contraseña elegida y guardá los cambios.

¿Cuáles son las formas de pago si realicé un tiempo de uso adicional?

Si sos usuario y realizaste un tiempo de uso adicional contemplado en el Cuadro Tarifario, recibirás un correo electrónico donde se detallará el tiempo de duración del viaje y el saldo pendiente de pago. Podrás abonar el ticket recibido a través de Mercado Pago.

¿Tengo que registrarme para utilizar el sistema?

Sí, para usar el sistema es necesario que te registres previamente. Podés descargar la app para Android o iOS en sus respectivos stores. Para registrarte en la app, ingresá y validá tu número de teléfono, completá tus datos y acreditá tu identidad online. Luego pagá tu viaje. Podés pagar con tarjetas de crédito bancarizadas y/o efectivo a través de Rapi Pago o Pago Facil.

¿Cuáles son las formas de pago disponibles?

En la app, pódes pagar con tarjetas de debito y crédito bancarizadas y/o efectivo a través de Rapipago y Pago Fácil.

¿Puedo acceder el sistema si no soy de Mendoza?

Sí, siempre que cumplas con los requisitos de inscripción.

