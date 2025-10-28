Argentina se prepara para coronar al salame más largo del mundo: el recórd se acerca al medio kilometro

El evento se realiza todos los años en Tandil. Participan más de 50 personas en cada etapa de su elaboración.

En Tandil, durante el 8 y 9 de noviembre, se presentará el salame con denominación de origen más largo del mundo. Cabe recordar que en la última edición, el salame más largo de la localidad bonaerense midió 401,73 metros, pero este año San Andrés de Giles hizo uno de 469,18 metros.

Para elaborar el salame más largo del mundo se utilizan cientos de kilos de carne fresca. Además participan más de 50 personas en cada etapa desde su embutido, estacionamiento, traslado y degustación durante el festival.

Esta iniciativa surgió en Tandil a través del Consejo de la Denominación de Origen (DOT). Surgió tras haber obtenido la primera Denominación de Origen (D.O.) del país para un alimento agroindustrial en 2011.

Salame con Denominación de Origen de Tandil El salame con Denominación de Origen de Tandil deberá superar los 469,18 metros alcanzados por San Andrés de Giles. @festivalchacinar Desde sus inicios tuvo el objetivo de visibilizar todo el trabajo que hay detrás de un alimento tan especial y exquisito. De esta manera, el primer salame que sorprendió por sus dimensiones fue presentado en 2014 y midió 16,1 metros.

Cada año, el récord se fue superando y otras regiones productoras del país se sumaron al desafío. Al respecto, Pablo Cagnoli, miembro fundador del Consejo de la Denominación de Origen, detalló: "El chacinar es mucho más que superar un récord; es la fiesta donde mostramos a toda la Argentina y el mundo el valor cultural del Salame de Tandil, la cadena productiva, la calidad de nuestros productos identitarios y una tradición de más de 100 años".

Pero no todo es salame, ya que hay una variada propuesta gastronómica en Taldil, con fogones donde se podrán degustar platos exclusivos de cerdo. También habrá foodtrucks con opciones dulces y saldas, patio cervecero y coctelería tandilera. La música no es ajena al evento y durante ambos días habrá diversas atracciones para disfrutar de los sabores de Tandil. Shows de música tandilera y grupos de danza adornarán la degustación de los comensales.