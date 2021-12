Lucio Dupuy: apareció una cámara de seguridad y puede aportar datos cruciales en el asesinato

Magdalena Espósito Valenti -la madre de Lucio Dupuy- y Abigail Páez son las principales sospechosas del asesinato del pequeño en la provincia de La Pampa. Están detenidas en el Complejo Penitenciario N°1 de San Luis por pedido de las autoridades pampeanas.

Las reclusas permanecen aisladas en un sector especial y no pueden mezclarse con el resto de la población carcelaria. Las dos sospechosas están en el mismo espacio del penal, pero en celdas separadas y una de ellas tiene por compañera a otra mujer que también está acusada de asesinar a su hijo. Las tres están en ese sector ante el temor constante de sufrir ataques por parte de las otras reclusas.

“Fueron alojadas en San Luis porque La Pampa no posee una cárcel provincial. Acá se generó una gran conmoción tras la muerte de Lucio, hubo una pueblada, quemaron móviles policiales. Frente a ese grado de enardecimiento, lo mejor era sacarlas de aquí”, detalló a TN María Silvina Blanco Gómez, defensora oficial.

La abogada oficial no quiso defender a la madre de Lucio Dupuy y a su pareja a la vez

Tras el crimen de Lucio, Blanco Gómez se reunió con ambas acusadas para asumir la defensa, pero decidió que solo patrocinaría a Páez: “No quiero decir que haya intereses contrapuestos, porque no se acusaron entre sí. Pero sí a mí me generó esto de que si defendía a las dos podía perjudicar el interés de alguna de ellas. El objetivo es que tengan garantizada una defensa plena, y si me quedaba con las dos no era lo mejor”, indicó.

Magdalena Espósito Valenti y su pareja Abigail Páez. Las dos detenidas por el crimen de Lucio Dupuy.

“La investigación tiene un plazo de 180 días. En ese plazo pueden pedir la ampliación de su declaración o bien hacerlo en el juicio, algo que vamos a evaluar con Abigail. Todavía no lo ha hecho. El único momento en el que tuvo la oportunidad de declarar fue a las horas del hecho y no lo hizo. Hoy se incorporaron informes y autopsias; veremos si es conveniente o no que ella declare”, dijo Blanco Gómez a dicho portal.

Una cámara de seguridad puede ser determinante en la investigación

La abogada defensora afirmó que se aguarda la información que pueda proveer una cámara de seguridad que está instalada en las inmediaciones del domicilio de Espósito y Páez: “Estamos a la espera de la apertura de una cámara de seguridad cercana al domicilio que podría darnos un poco más de precisión al respecto”, declaró.

La estrategia de la abogada es determinar si Páez fue realmente la única persona que estaba con Lucio antes de que salieran de urgencia hacia la salita médica o si las dos mujeres estaban en el departamento cuando el menor recibió la brutal paliza que terminó asesinándolo.

Los horarios de las cámaras serán fundamentales, dado que en un momento las dos se retiraron y sólo Páez volvió a ingresar.