“La mamá nos sacó a Lucio Dupuy para cobrar las asignaciones y el IFE”

El tío paterno de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado a golpes en La Pampa por la madre y su novia, contó el trasfondo de la tenencia del pequeño, así como las acusaciones de maltrato que caracterizaron a la progenitora en los últimos años.

En diálogo con el programa “Cámara del crimen” (TN), Maximiliano Dupuy cuestionó a la Policía y la Justicia por su accionar ante las reiteradas denuncias de la familia. Justamente, esta semana se viralizaron fotos y videos del chico golpeado y enyesado, ante la vista de la gente. Se supo, además, que ingresó cinco veces a un hospital.

“Cuando lo veo todo lastimado me quedo sin palabras. No puedo hablar. Pensábamos que había bronca y rencor hacia nosotros, sabíamos que Lucio no la iba a pasar bien, pero no creíamos que iba a llegar a esto”, lamentó el tío.

Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez, las mujeres acusadas de matar a golpes a Lucio Dupuy (5)

“Ojalá que la Justicia pueda poner los ojos en los niños y no tanto en la maternidad con la paternidad. Como era la mamá, ahí se terminaba todo. Nadie se fijaba cómo estaba Lucio. Nunca nos sentimos amparados ni protegidos cuando estuvimos con él”, aseguró.

Maximiliano Dupuy apuntó directamente a Magdalena Espósito Valenti, mamá de Lucio: “Se llevó a Lucio para hacer plata. Para reclamar el salario de mi hermano, que había comenzado a trabajar en blanco acá en Pico; para reclamar las asignaciones, el IFE (Ingreso Familiar de Emergencia, programa social del Gobierno nacional durante el aislamiento). Eran unos $40.000 sin hacer nada”.

Para el hombre, su sobrino “fue víctima de un crimen de odio, por enojo de la madre contra nosotros, contra mi hermano. Cuando Lucio venía a pico, una de las cosas que ella le pedía a Cristian (papá de Lucio) era que no nos viera a nosotros”.

“Lucio era uno más de la familia”

El tío recordó que la familia paterna adoraba a Lucio: “Compartió casi dos años con nosotros, era uno más de la familia”.

“Cuando Magdalena y mi hermano (Cristian, padre de Lucio) deciden separarse, él estaba en Luján y ella decidió irse a Santa Rosa. Entonces Magdalena empieza a ir y venir desde Santa Rosa a General Pico, dejaba al nene tres o cuatro días, y ahí él se quedaba con nosotros o con los abuelos”, rememoró. “Lucio no tenía un hogar fijo”, reclamó.

“En enero del año pasado, ella decide llevarse a Lucio, pero a los dos días el nene se brotó todo, le agarró una reacción alérgica y el médico le dijo a Magdalena que era estrés emocional”, contó.

Lucio Dupuy, el nene de 5 años asesinado a golpes en La Pampa

“Volvió, lo dejó otra vez y cuando Lucio empezó a ir a la guardería acá en Pico, ella ya no apareció más. Nos cedió la tutela. Solo venía a firmar papeles y nada más. Nosotros lo tuvimos desde noviembre de 2018 hasta julio de 2020″, precisó.

El tío de Lucio afirmó que la excusa del aislamiento por la pandemia benefició a la madre. “Desde marzo de a julio de 2020, para nosotros fue un calvario. Ella nos mandaba a la Policía, y yo tenía que ir a la Comisaría 4° de la Niñez (en General Pico) una y otra vez”, dijo.

“En la Comisaría 4° de la Niñez me decían que Lucio iba a estar mejor con la mamá. Y en Unidad de Níñez, cuando ella hizo la denuncia, nos quitaron a Lucio de las manos. A nosotros no nos quedó otra que renunciar a la tutela”, manifestó Maximiliano Dupuy.