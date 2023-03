Anuncian paro en aeropuertos para la previa de Semana Santa: cómo trabajarán las aerolíneas

Uno de los gremios que nuclea a trabajadores aeroportuarios de Argentina anunció un paro para el próximo miércoles, 5 de abril, y en la previa del fin de semana XXL por Semana Santa (que se extenderá desde el jueves 6 hasta el domingo 9 de abril).

Se trata del gremio ATE ANAC, que engloba a trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil y entre quienes se destacan, por ejemplo, trabajadores de las torres de control. Si bien en las últimas horas desde ATE ANAC anunciaron que han sido convocados a una reunión de Mesa Paritaria que tendrá lugar mañana jueves (30 de marzo) y que a raíz de lo que allí surja ratificarán o no el paro, lo cierto es que hasta el momento la medida de fuerza está vigente (según confirmaron en un comunicado).

Foto: José Gutierrez / Los Andes

Ante este panorama, y si bien desde las principales compañías aéreas que operan en Argentina y desde la empresa concesionaria de los aeropuertos -Aeropuertos Argentina 2000- están expectantes a lo que pueda resolverse mañana, hay algunas medidas de contingencia que ya están siendo barajadas de confirmarse el paro.

Cómo operarán aeropuertos y aerolíneas en caso de confirmarse el paro

Consultados por Los Andes, desde Aerolíneas Argentinas indicaron que, si bien el paro anunciado para el 5 de abril no involucra a los gremios que tienen representación en la aerolínea de bandera, están atentos ya que podría afectar la operación en caso de que se lleve adelante. En ese sentido, destacaron que en principio están expectantes, aunque aclararon que aún no se ha realizado ninguna modificación en la programación para el miércoles próximo.

No obstante, confirmaron que -en caso de confirmarse la medida de fuerza-, no podrán operar durante ese día en los aeropuertos donde haya adhesión, ya que sectores como la torre de control no estarían en funcionamiento.

De llegar a esta situación, y en lo que respecta a los pasajeros, se ofrecerá la posibilidad de que reprogramen las reservas, o bien que las cancelen. En ese sentido, explicaron que se les enviará a cada viajante y al correo electrónico que dejaron como contacto en su reserva una alerta de que el vuelo fue modificado o cancelado.

Foto: Archivo Los Andes

Salvo contadas excepciones, las reprogramaciones de vuelos -en Aerolíneas Argentinas y en otras líneas aéreas- no funcionan de forma automática y para ubicar en otro avión a todos los viajeros juntos que ya estaban acomodados, sino que consiste en reacomodarlos y relocalizarlos en diferentes vuelos ya programados.

El último paro de ATE ANAC en Argentina tuvo lugar el año pasado y en aquella ocasión la adhesión no fue tan significativa. Esto derivó que no debieran reprogramarse ni cancelarse una importante cantidad de reservas, aunque si afectó a las ciudades donde se sintió con más fuerza la medida.

En los 54 aeropuertos argentinos que incluirán la medida anunciada también están expectantes ante lo que suceda durante la reunión convocada para mañana por el Ministerio de Transporte de la Nación. Y aguardan que el balance sea positivo y que se desista de la medida.

No obstante, en caso de que sea ratificada, anunciarán las distintas medidas y la forma en que se operará el 5 de abril.

Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Por qué hacen paro algunos trabajadores aeroportuarios en Argentina

Durante los últimos días, desde ATE ANAC anunciaron un paro en sus actividades para el próximo miércoles, 5 de abril y en la previa a la Semana Santa y al fin de semana XXL.

Según destacaron en un comunicado desde el gremio, se resolvió adoptar la medida de fuerza ante el incumplimiento en los plazos acordados para celebrar una nueva reunión en la mesa técnica paritaria.

“Definimos iniciar acciones gremiales en todos los aeropuertos del país. Valoramos las gestiones realizadas por la Dirección de Recursos Humanos y el Departamento de Relaciones Laborales de ANAC, por lo que definimos no realizar acciones gremiales durante este fin de semana largo”, aclararon en el comunicado, dejando en claro que la medida de fuerza no se extenderá entre el Jueves Santo y el Domingo de Pascuas, sino que incluirá únicamente el miércoles 5 de abril.

Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

“Al día de hoy, la oficina de Empleo Público no cumplió con los plazos acordados en relación de la asignación por desempeño, yendo a un criterio de 1,5% por año y a la suba de la unidad retributiva 20% por encima de la paritaria general”, agregaron en el comunicado oficializado el lunes pasado. Además, dejaron en claro que tampoco se han cumplido los acuerdos políticos.

“No fueron resueltos temas que habían sido acordados luego de la última Conciliación Obligatoria y que, en muchos casos, el Director General de Legal, Técnico y Administrativo se había comprometido en persona. El faltante de personal o la reparación de los vehículos ‘Follow Me’ brillaron por su ausencia. Por estos motivos, ratificamos lo definido por Asamblea Federal y convocamos a un Paro Nacional para el miércoles 5 de abril del corriente”, concluyeron.