Anulan una condena porque el juez utilizó inteligencia artificial para los fundamentos del fallo

La Cámara Penal de la ciudad de Esquel , en la provincia de Chubut, decidió dejar sin efecto una condena judicial debido a que el magistrado a cargo recurrió al uso de inteligencia artificial en la elaboración del fallo.

Al analizar el contenido, el tribunal advirtió una expresión que decía: “Aquí tienes el punto IV reeditado, sin citas y listo para copiar y pegar” , una fórmula característica de herramientas como ChatGPT, el generador de texto más popular a nivel mundial.

Este hecho generó un fuerte impacto en el ámbito jurídico, ya que se optó por la medida más severa : declarar la nulidad tanto de la sentencia como del proceso judicial. La decisión fue adoptada “de oficio” , es decir, sin que ninguna de las partes involucradas lo solicitara.

Como consecuencia, el fallo emitido el 4 de junio por el juez penal Carlos Rogelio Richeri, quien había condenado a Raúl Amelio Payalef a dos años y medio de prisión efectiva por un delito de robo, quedó invalidado , y se deberá realizar un nuevo juicio bajo la conducción de otro juez.

De no haber aparecido esa frase en el fallo, “nunca hubiéramos descubierto que el magistrado utilizó la IA para la resolución del caso, con la gravedad que ello conlleva” , señalaron los jueces de Cámara.

El ChatGPT tiene diversas aplicaciones en el periodismo, la academia y los negocios.

En su dictamen, la jueza Estefanía sostuvo que la participación de la inteligencia artificial “vulneró garantías constitucionales básicas como el debido proceso” y el deber de fundamentar adecuadamente las resoluciones judiciales.

También subrayó que emplear herramientas de inteligencia artificial sin supervisión va en contra de las pautas éticas establecidas por el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, las cuales prohíben delegar tareas jurisdiccionales en sistemas automatizados.

Regulación sobre el uso de inteligencia artificial

La resolución de la Cámara se fundamenta en un Acuerdo Plenario emitido por el Superior Tribunal de Justicia de Chubut, el cual establece lineamientos para un uso ético y responsable de la inteligencia artificial generativa dentro del ámbito judicial provincial. Este documento dispone que estas tecnologías deben ser utilizadas únicamente como apoyo, sin reemplazar en ningún caso la capacidad decisoria humana, y que todo contenido generado por sistemas automatizados debe ser supervisado y validado por una persona.

Asimismo, el acuerdo exige preservar la confidencialidad de la información y dejar registro explícito de cualquier uso de inteligencia artificial en los procesos judiciales.

En línea con estos principios, la Cámara también resolvió enviar el expediente al Superior Tribunal de Justicia de Chubut, con el fin de que se analicen las consecuencias derivadas del empleo inadecuado de esta tecnología en el caso y se evalúe la posible existencia de responsabilidades administrativas o disciplinarias.