Anticipan un jueves con buen tiempo en Mendoza: de cuánto será la máxima

El pronóstico del tiempo indica una jornada con vientos moderados del sudeste y poco nuboso en la zona de cordillera.

El pronóstico para este jueves en Mendoza.

Para este jueves 12 de febrero está pronosticada una jornada con poca nubosidad y ascenso de la temperatura en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Luego de un miércoles marcado por vientos y temperatura agradable, este jueves volverá a subir la máxima en la provincia. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 30°C y la mínima será de 18°C.

En tanto en la zona de cordillera anticipan una jornada poco nubosa. El Paso Cristo Redentor continúa habilitado durante las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza De cara al viernes está prevista una jornada similar con leve ascenso de la temperatura y vientos leves del sudeste. La máxima será de 31°C y la mínima de 19°C.