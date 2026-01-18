Anticipan un día nublado en Mendoza: el pronóstico del tiempo para este domingo

Contingencias Climáticas indicó que el día estará mayormente nublado. No rigen alertas por tormentas.

Tras un sábado marcado por el calor, la humedad, el sol y algunas lluvias, este domingo Mendoza amaneció completamente nublado y las condiciones meteorológicas no mejorarán a lo largo del día.

Según el pronóstico de Contingencias Climáticas, se espera una jornada mayormente nublada, con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Además, se prevén precipitaciones en la zona de cordillera. La temperatura mínima será de 22°C, mientras que la máxima alcanzará los 30°C.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional no emitió alertas para hoy por tormentas o caída de granizo en la provincia.

mapa_alertas (4) De cara al inicio de la semana, el lunes se presentará caluroso y algo nublado, con vientos moderados del noreste y cielo parcialmente nublado en cordillera. La mínima descenderá a 19°C y la máxima volverá a subir hasta los 34°C.

El estado de los pasos fronterizos a Chile El Paso Internacional Cristo Redentor está habilitado, lo que permite el tránsito normal de autos particulares, transporte de cargas y ómnibus. No obstante, recomendaron verificar siempre el estado del paso antes de emprender viaje, especialmente ante posibles cambios climáticos en la alta montaña.