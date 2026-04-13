13 de abril de 2026 - 20:35

Anticipan tormentas para este martes en Mendoza: a qué zonas afectará y desde qué hora

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 13°C para mañana en Mendoza. Para el miércoles la temperatura bajará significativamente.

Fuertes tormentas en Mendoza.

Fuertes tormentas en Mendoza.

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Archivo Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este martes se esperan tormentas durante la noche en Mendoza, aunque subirá la temperatura y se ubicará cerca de los 30°C. Sin embargo, no será por mucho: el miércoles se prevé una fuerte caída de la máxima y se anticipa una jornada fresca con precipitaciones aisladas.

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Temperatura para este martes

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anticipa nubosidad variable con una temperatura en ascenso, aunque con tormentas para cerrar el día. Se anuncia una máxima de 28°C y una mínima de 13°C, con vientos leves del sudeste rotando al noreste. En la Cordillera el cielo se mantendrá nublado.

Miércoles: baja repentinamente la máxima

El miércoles la temperatura bajará de gran manera, en comparación con los días previos. Se espera una máxima de 22°C y una mínima de 14°C, anticipando un cielo cubierto de nubes y precipitaciones aisladas, con vientos moderados del sector sur.

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