Anticipan que Mendoza tendrá un verano más caluroso y con más lluvias

Según las proyecciones, Mendoza tiene altas chances de tener un verano más caluroso y con más lluvias de lo normal. Así lo ha anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su pronóstico trimestral, que incluye diciembre de 2023, y enero y febrero de 2024. Las condiciones para la estación estival están influidas particularmente por dos variables: el fenómeno El Niño y el cambio climático, por lo que no se descarta la ocurrencia de olas de calor, como ya se ha visto recientemente en Brasil, pero sobre todo en el verano del Norte con temperaturas extremas en Europa, China y América del Norte.

En cuanto a las temperaturas, con disparidades, toda la franja Oeste del país tiene pronóstico con más chances de temperaturas elevadas.

Para la provincia se anticipa 45% de probabilidades de que haya registros normales o superiores a lo normal. Esto involucra la región de Cuyo y desde allí se extiende por el Oeste hacia el Sur de la Patagonia. El SMN realiza esta proyección de largo plazo atribuyendo a cada zona una mayor chance de ocurrencia de determinado escenario.

Hacia el Norte se mantiene esta tendencia aunque se profundiza. Es que la situación más “acalorada” la tendría el Noroeste con más de 55% de probabilidades de que se registren marcas por encima de las normales y el SMN hace esto extensivo al Norte del país.

Mendoza tiene altas chances de tener un verano más caluroso y con más lluvias de lo normal. | Foto: José Gutiérrez / Los Andes

“No se descarta que hacia el extremo Norte y Noroeste del país continúe observándose una mayor frecuencia de temperaturas máximas extremadamente altas pudiendo favorecer eventualmente la ocurrencia de olas de calor”, resalta el informe.

Se trata de un fenómeno que ya se ha observado en la región. En pleno noviembre, Mendoza registró una ola de calor los días 26, 27 y 28. El meteorólogo Fernando Jara analizó entonces con Los Andes que durante noviembre ya se habían superado los promedios de máximas y mínimas del mes para Mendoza. “En noviembre la mínima promedio es de 14 grados, y la máxima promedio es de 27″, señaló, mientras que aquellos días las temperaturas mínimas estuvieron en 20°C y llegaron a 37.

Brasil ha sido escenario de una reciente ola de calor que dejó hasta 58°C de sensación térmica. Lo más dramático es que tan insoportables temperaturas terminaron con la vida de algunas personas. Durante su verano, Europa y China también registraron olas de calor extremo.

Verano con más lluvias

En cuanto a las precipitaciones, anticipan que Mendoza tiene 45% de probabilidades de presentar un escenario normal o superior a la normal durante el verano. Esta particularidad es la misma que se anticipa para toda la región de Cuyo, y Mendoza queda ubicada en el territorio que abarca la zona central y Noreste del país para la que se esperan más lluvias. De hecho, en el Noreste se profundiza esta tendencia y tiene 50% de probabilidades de superar sus marcas promedio.

El SMN prevé precipitaciones superiores a las normales sobre la región del Litoral (con mayor probabilidad), región Norte, Córdoba, Oeste de Santa Fe, Este de San Luis, Este de La Pampa y Buenos Aires. Asimismo el SMN advierte: “No se descarta la ocurrencia de eventos de precipitación localmente más intensa que lo normal, especialmente hacia el centro-este y Noreste del país”.

Según las proyecciones del pronóstico, Mendoza tiene altas chances de tener un verano más caluroso y con más lluvias de lo normal.

Esto en contraposición al resto del territorio nacional, que en sus extremos Suroeste y Noroeste tendrán registros por debajo de la media. El SMN anticipa 45% de probabilidades de ocurrencia de lluvias normales o inferiores a las normales en la región del NOA y Oeste de la Patagonia, más aún al Sur de la región austral, donde definitivamente esperan el escenario más seco del país con 50% de chances de que haya precipitaciones por debajo de los registros normales.

Como siempre se aclara desde el área, la mayor chance de ocurrencia de un determinado escenario no implica que no puedan presentarse eventos de lluvia o inclusive que alguno de ellos puedan ser localmente intensos. Por ello, recomiendan consultar tanto el pronóstico diario como la perspectiva semanal para informarse sobre los eventos meteorológicos de alto impacto que no pueden ser previstos en la escala estacional.

Condicionantes

El meteorólogo Fernando Jara hizo referencia a los factores que están propiciando este escenario: el fenómeno de El Niño, instalado desde mediados de año, y el cambio climático.

El Niño es un fenómeno climático instalado desde julio de este año asociado a una anomalía en el océano Pacifico.

El Niño/Oscilación del Sur (ENOS) es un fenómeno natural caracterizado por la fluctuación de las temperaturas del océano en la parte central y oriental del Pacífico ecuatorial, asociada a cambios en la atmósfera. Este fenómeno tiene una gran influencia en las condiciones climáticas de diversas partes del mundo, explica el Servicio Meteorológico Nacional.

Agrega que el ENOS es uno de los patrones más importantes de la llamada variabilidad climática interanual, que incluye modificaciones de la circulación de la atmósfera que pueden durar desde varios meses a pocos años. El Niño y La Niña son los componentes oceánicos, mientras que la Oscilación del Sur es el componente atmosférico, y ambos dan origen al término El Niño/Oscilación del Sur. Este fenómeno comprende tres fases: El Niño, La Niña y una fase neutra.

“Los efectos de esta oscilación sobre nuestro país son diversos y varían dependiendo de la fase, la región y la época del año. En particular, durante la primavera y el verano el Noreste argentino tiende a registrar precipitaciones superiores a las normales durante una fase El Niño. Durante la fase La Niña la misma zona tiende a registrar precipitaciones por debajo de lo normal”, señala el informe trimestral del SMN.

Justamente, a partir de este fenómeno se esperan más precipitaciones que vengan a romper con la dramática sequía que se ha vivido los últimos año y se agravó este.

“El Niño ya está afectando nuestras latitudes con precipitaciones y zonda”, destacó Jara, y agregó que provoca precipitaciones importantes en el Centro y Noreste del país.

“La temperatura transporta vapor, dejando de lado del Pacifico un río atmosférico, un caudal importante de agua en estado gaseoso, que del lado de Chile implica precipitaciones incluso níveas como hemos tenido, también acompañado de episodios de viento Zonda como también hemos vivido”, comentó el meteorólogo.

Esta situación provoca un porcentaje elevado de humedad en Cuyo, lo que da estas tormentas puntuales, la humedad en la atmósfera la torna inestable, agregó el especialista.

Luego sumó la otra pata: “Estamos dentro del cambio climático: la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Meteorológica Mundial coinciden en que estamos dentro de una ebullición climática, lo que implica que la media de temperatura de la atmósfera supera la media que es de 15 grados y ya llevamos más de 10 años con una más elevada de 16 o 17. Eso hace que la temperatura sea superior a la que estábamos acostumbrados”.

Y a modo de advertencia Jara apuntó: “Tendremos más frecuencia de olas de calor por estas variables”. Estas se producen cuando hay más de tres días con temperaturas mínimas y máximas superiores a los promedios de cada mes.

El experto detalló que en diciembre la mínima es de 17 grados y la máxima de 30 °C promedio. Agregó que para las próximas semanas se espera que las temperaturas sean elevadas.