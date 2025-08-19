19 de agosto de 2025 - 20:42

Anmat se rectificó y ahora aseguró que el tomate triturado elaborado en Mendoza es seguro: "No son parásitos"

El organismo dio marcha atrás la alerta sanitaria, y explicó que se trata de brotes o germinaciones de color blanco. Aun así, la empresa informó que continuará con el retiro preventivo del lote del mercado.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) se retractó y desestimó el riesgo sanitario de un tomate triturado marca Marolio elaborado en Mendoza. El lote había sido cuestionado por supuesta presencia de gusanos, y el organismo había emitido una advertencia.

La ANMAT aclaró que, tras nuevos estudios, lo que se observó en el producto no corresponde a parásitos, sino a brotes blancos que nacen de las semillas del propio tomate. De esta manera, corrigió la alerta inicial y aseguró que el consumo del producto no implica un peligro para la salud.

microstomum sp.
Microstomum sp detectado en el tomate triturado Marolio.

Según el comunicado oficial, la evaluación bajo lupa estereoscópica binocular sobre envases distribuidos en escuelas del municipio bonaerense de Rojas permitió confirmar que se trataba de germinaciones de color blanco, lisas y homogéneas, descartando la presencia de Microstomum sp.

El organismo recomendó no consumir las unidades involucradas hasta tanto se finalice la investigación. Finalmente, aclaró que no existen tales anomalías.

Investigación: qué dijo la ANMAT

Luego de que el Instituto Nacional de Alimentos puso en conocimiento a las Autoridades Sanitarias de Mendoza y de la provincia de Buenos Aires (DIPA), con el fin de investigar el incidente y coordinar acciones entre las jurisdicciones, se concretó que no había riesgos concisos.

El análisis también explicó que los hallazgos corresponden con el crecimiento natural de semillas de tomate, algo que no afecta la inocuidad del alimento. Aun así, la empresa informó que continuará con el retiro preventivo del lote del mercado.

Además, afirmó que está trabajando en conjunto con la autoridad sanitaria mendocina para garantizar la tranquilidad de los consumidores de Mendoza y del resto del país.

  • Tomate triturado, libre de gluten, marca Marolio, Peso Neto 500g, RNPA N° 13-061695, Lote L25114 (Vto. ABR 2027), elaborado por MAROLIO SA, Empedrado 2571 Ciudad Autónoma de Buenos Aires - RNE N° 13010369 - Producto de Mendoza.
ANMAT / Marolio
ANMAT advierte sobre unidades de tomate triturado Marolio.

