14 de agosto de 2025

Fentanilo contaminado: el Gobierno pedirá un informe a la Anmat para revisar su actuación

Además confirmaron la intención de recusar al juez federal Kreplak por no avanzar en la causa donde ya fallecieron casi 100 personas.

Los Andes
El Gobierno pedirá un informe a la ANMAT para “revisar su actuación” en el escándalo por el fentanilo contaminado. Además, desde Casa Rosada confirmaron su intención de recusar al juez federal de La Plata Ernesto Kreplak porque, advirtieron, “puede avanzar en la causa pero no lo hace”.

Así lo indicó a un grupo de periodistas acreditados una fuente de Presidencia con acceso directo al mandatario Javier Milei, y que detalló que “eran 400 mil dosis” las contaminadas y “ya están todas incautadas”.

El dirigente defendió el accionar del Gobierno al señalar que “actuó en tiempo porque la ANMAT inhabilitó al laboratorio” HLB Pharma, propiedad de Ariel García Furfaro, y “además sacó las dosis del mercado”.

“Ahora se hizo un pedido de informe a la ANMAT para esclarecer el camino recorrido, para revisar el procedimiento y la actuación del organismo. El Gobierno tiene la responsabilidad de salvar vidas y si no hubiera hecho nada, aún se estaría usando el fentanilo y causaría más muertes”, remarcó la misma fuente.

Negó además que haya existido una reunión en la que supuestamente el ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzegger, le habría pedido disculpas a su par de Salud, Mario Lugones, por las desregulaciones en la ANMAT. Y agregó que “seguramente el Gobierno cumplirá con el pedido de informe del congreso sobre el tema”.

Sobre la inminente recusación que se hará contra Kreplak, señaló que el Ejecutivo no se encuentran conformes con el avance de la causa y que están “ansiosos porque el juez pueda avanzar, pero no lo hace”.

“Eso provoca una lógica sospecha: no solo porque el laboratorio es proveedor de la provincia de Buenos Aires, sino también porque genera dudas la lentitud con que toma la causa”, insistió.

