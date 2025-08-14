El dueño del laboratorio del fentanilo contaminado trató de conseguir más licencias para producir medicamentos

Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma Group S.A ., el laboratorio responsable de 96 muertes por fentanilo contaminado , se presentó este jueves ante la justicia comercial con el fin de obtener los certificados necesarios para producir otros medicamentos que antes eran producidos por Nexo Pharmaceutical Group.

Durante su presentación ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 28, García realizó una frase que terminó de enmarcar la situación en un contexto de impunidad absoluta. Al ser consultado por cuál laboratorio representa, respondió: “Al que mató a más de 90 personas”.

En mayo, HLB Pharma presentó su oferta, pocos días después de que se publicara en el Boletín Oficial la Disposición 3158/2025, mediante la cual la ANMAT le prohibió al laboratorio la fabricación de medicamentos. Además, la medida también vetó “el uso, distribución y comercialización en todo el territorio de la República Argentina de todos los productos registrados a nombre de la firma”.

“Se dicen muchas cosas que asustan a la gente. Esto hay que dejarlo en manos de los especialistas que están investigando, médicos, peritos, y me parece que se dijeron muchas cosas que son falsas . El fentanilo de HLB Pharma no mató a nadie y lo vamos a demostrar. Si las ampollas están contaminadas, alguien lo hizo. Alguien puso las bacterias. Hubo muchos medicamentos que quedaron sin poder usarse y pusieron en riesgo al sistema de salud del país. Nosotros vendíamos en todo el país. No hay ningún color político al que no le hayamos vendido", aseguró.

"Simplemente, quiero que se investigue y que se sepa qué pasó ; y si realmente las ampollas están contaminadas, descubrir cómo pudieron llegar ahí adentro esas bacterias, si fue negligencia, si fue un atentado”, manifestó García Furfaro, quien esta semana dio sus primeras declaraciones públicas.

García Furfaro es el responsable de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, distribuidor y fabricante del fentanilo de uso clínico vinculado por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, al fallecimiento de 96 personas.

En sus declaraciones, el dueño de la firma expresó su deseo de declarar ante una comisión parlamentaria y afirmó que lo quieren separar del negocio. “Yo ganaba las licitaciones porque vendía barato. Las ampollas de fentanilo las presupuestaba a 300 pesos y el resto a 600, 700, 900 pesos. Yo rompí el mercado, por eso me quieren borrar”.

Además pide que Kreplak investigue si detrás del fentanilo adulterado hay un ex empleado CEO de sus empresas y diputado provincial. De todos modos, es una línea de pesquisa que aparece sin fuerza en la causa.

Por otro lado, si se estableció que en los cultivos de sangre de pacientes fallecidos se encontraba el mismo tipo de bacterias que las encontradas en el fentanilo.

Según declaró, ese ex empleado aparece como apoderado del laboratorio, como responsable ante la Anmat y otros organismos del estado como el Instituto Nacional de Vitivinicultura, para la compra de alcohol metílico.