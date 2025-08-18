ANMAT prohibió en todo el país la venta de un falso "Ozempic" que promocionaban en redes

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica ( ANMAT ) prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el territorio argentino de un medicamento falsificado que se presentaba como Ozempic®, Semaglutida Tablets USP , supuestamente fabricado por la firma Pharma Argentina S.A.

Según el comunicado oficial, la disposición alcanza a todas las dosis, presentaciones y lotes que se identifiquen con esa denominación.

La alerta surgió a partir de una denuncia de Novo Nordisk Pharma Argentina S.A. , titular del registro del verdadero Ozempic, quien advirtió sobre publicaciones en redes sociales en las que se ofrecía el falso fármaco en comprimidos orales bajo el rótulo: “Ozempic Semaglutida Tablets USP, 25 mg, 60 tablets”.

El director técnico de la compañía aportó muestras del producto y aclaró que no existe en el mundo un Ozempic en comprimidos ni cápsulas , ya que el medicamento original solo se comercializa en forma inyectable. Por lo tanto, se trata de un producto apócrifo que representa un riesgo sanitario.

“La decisión tiene como fin proteger a eventuales adquirentes y usuarios del medicamento involucrado debido a que representa un riesgo para la salud de la población”, señala la resolución de ANMAT.

¿Qué es el Ozempic y para qué se utiliza?

Ozempic es un medicamento indicado para adultos con diabetes tipo 2, que en combinación con dieta y ejercicio ayuda a mejorar los niveles de glucosa en sangre. Su principio activo es la semaglutida, un agonista del receptor GLP-1 que se administra mediante inyecciones semanales.

Las autoridades sanitarias recordaron a la población que el único Ozempic autorizado en Argentina se encuentra en presentaciones inyectables, y recomendaron no adquirir medicamentos a través de redes sociales o sitios no oficiales, ya que pueden ser falsificados y poner en riesgo la salud.